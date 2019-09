Stephen King oculto: 12 adaptaciones que pasaron injustamente desapercibidas

Seas de la facción del "está bien pero no tanto como la primera" como del "Pennywise for president", lo cierto es que 'It: Capítulo 2' vuelve a hacer sonar la campana del taquillazo, y de momento continúa corroborando a Stephen King como un valor infalible que no parece agotarse. Y aunque se agotara, tendríamos un histórico de adaptaciones del autor de 'Carrie' que nos podría tener ocupados durante meses de revisión.

Porque por supuesto, no todo son 'El resplandor', 'Salem's Lot' o las propias dos entregas de 'It' en la larga lista de adaptaciones del autor. Hay una buena cantidad de versiones fílmicas o televisivas de Stephen King, o incluso guiones originales para la pantallas que te pueden haber pasado desapercibidas, sobre todo en momentos de auténtica fiebre por el escritor, como sucedió a mediados de los ochenta o, sin ir más lejos, está pasando ahora mismo.

Hemos seleccionado algunas de las adaptaciones de más calidad y, sin embargo, menos conocidas de la obra de King. Quizás porque se basaban en obras no tan populares o porque no obtuvieron el reconocimiento que merecían, estas películas y series pasaron bajo el radar de la kingmanía. Vamos a recuperar unos cuantos escalofríos desconocidos.

Golden Years (1991)

En su día se habló mucho de esta serie que no pasó de una temporada en CBS debido a su baja audiencia, y que suponía un intento de King de guionizar algo al estilo 'Twin Peaks'. Partiendo de la historia de un hombre que rejuvenece con el paso del tiempo en vez de envejecer, tiene abundantes tics del Stephen King más humanista y menos escabroso de los noventa. Pese a sus problemas, es una puerta estupenda a una cara menos aterradora del escritor.

La mitad oscura (1993)

Stephen King adora el tema de los dobles malvados, es algo que de modo metafórico o literal vertebra toda su obra. Incluso fuera de ella, dado que muchos de sus grandes éxitos los escribió bajo el seudónimo de Richard Bachman. El inexistente Bachman, de hecho, fue la gran inspiración de 'La mitad oscura', adaptada muy fielmente y con gran inventiva por un George A. Romero inspiradísimo y que contó con un salvaje Timothy Hutton como perfecto alter-ego de King.

Eclipse total (Dolores Claiborne) (1995)

Taylor Hackford dirige con pulso clásico a dos extraordinarias Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh con la historia de una periodista que vuelve a su pueblo natal para enfrentarse a la historia de su vida: su madre ha sido acusada de un asesinato cometido en circunstancias extrañas. A ratos thriller judicial, a ratos american gothic de primera categoría, se distancia de la novela original de King prescindiendo de su continuo monólogo interior. Estupendos y aterradores momentos de psicothriller desatado y grandguignolesco.

Thinner (1996)

Una adaptación de Stephen King intrascendente y divertidísima que parece, con su sátira de brocha gorda, sus efectos especiales prácticos y su humor bufo y negrísimo, un episodio de 'Historias de la cripta' o incluso de la propia 'Creepshow' escrita por King. La novela, más crítica y trágica, es bastante superior, pero si echas de menos el ácido e intrascendente cine de terror de finales de los noventa, esta pieza semi-olvidada es para ti.

Rose Red (2002)

A principios de siglo, King trabajó bastante para televisión, produciendo series o escribiendo guiones originales. Son especialmente notables (y no muy conocidas) 'La tormenta del siglo', que luego se convirtió en libro, y esta 'Rose Red', cuyo origen es un planeado remake de 'The Haunting' con Steven Spielberg. El proyecto se frustró, y King reescribió la idea original en la convalecencia del accidente que casi lo mata en 1999: aquí, un grupo de personas con habilidades paranormales se enfrentan a una casa encantada.

La ventana secreta (2004)

Esta estupenda peliculilla de intriga pasó algo desapercibida de forma completamente inmerecida: tiene una de las mejores interpretaciones de Johnny Depp de las últimas dos décadas y está acompañado de un John Turturro excéntrico e inquietante. La historia que cuenta conforma un perfecto programa doble con 'La mitad oscura': cuando termina de escribir un libro, un escritor atormentado empieza a ser acosado por un misterioso personaje. Guión y dirección del mejor David Koepp, el anterior a los blockbusters, el de películas concisas y fulminantes como 'El efecto dominó'.

Big Driver (2014)

Apenas se vio fuera de EE.UU., pero esta historia basada en una novela corta de King en el recopilatorio temático sobre venganzas 'Todo oscuro, sin estrellas', reformula el tópico de la violación y la venganza de toda vida. El resultado no es espectacularmente novedoso, pero su soberbio reparto femenino (Maria Bello, Ann Dowd, Joan Jett, Olympia Dukakis) y su falta de ambiciones la hacen merecedora de reivindicación inmediata.

Salem's lot (2004)

Hace un par de décadas, King se autoprodujo un par de adaptaciones televisivas más fieles a los originales que las versiones previas. 'El resplandor' fue un pequeño desastre, pero 'Salem's Lot' es muy recuperable. Aunque esta miniserie no supera la magnífica versión de Tobe Hooper, sigue al pie de la letra de la novela y está llena de momentos de gran impacto, refrendando la consideración de canon vampírico kingiano de la novela. El reparto, encabezado por Rob Lowe y un gran Rutger Hauer vampiro, es estupendo también.

1408 (2007)

Una especie de adaptación de Stephen King con espíritu de tren de la bruja , con unos John Cusack y Samuel L. Jackson divertidísimos investigando el historial sobrenatural de la habitación de un hotel para descubrir si los espíritus que atormentan la estancia son o no reales. Montones de sustos en una película ligera pero efectiva, y que conecta con el King más lúdico y trotón.

Piedad (2014)

Esta reciente kingsploitation está más cerca de las peripecias de espectros gritones de Blumhouse que de la mitología de King, pero la rareza no acaba ahí: se basa en un semidesconocido cuento clásico de los ochenta, 'Gramma', que entronca al autor con la mitología de Lovecraft (más recurrente en sus libros de lo que podría sospecharse en un principio). Una abuela enferma y un libro de conjuros son la base de una montaña rusa de sustos más que simpática.

Un buen matrimonio (2014)

Joan Allen y Anthony LaPlagia están perfectos en una pequeña pieza de suspense al estilo de las películas de los noventa de sospechas y mentiras, tipo 'El padrastro'. Aquí, una mujer empieza a sospechar después de 25 años de matrimonio que su marido podría ser un despiadado asesino. Todo lo hemos visto ya mil veces, pero el suspense está perfectamente entramado y el giro hacia los protagonistas maduros es estupendo.

1922 (2017)

Con muy poco margen de tiempo entre sí, Netflix produjo dos extraordinarias adaptaciones de Stephen King. Como 'El juego de Gerald' era más jugosa y procedía de una novela más conocida recibió más atención, pero esta '1922' también es excelente: un Thomas Jane magnífico encarna a un hombre que asesina a su mujer y que será atormentado por su fantasma, en una historia que respira devoción por las historias clásicas de aparecidos.