Kevin Costner protagoniza un magnífico neo-western marcado por la pérdida y la venganza. Hoy en TV: 'Uno de nosotros'

Después de interpretar a los padres de Clark Kent en 'El hombre de acero', Diane Lane y Kevin Costner volvieron a trabajar juntos en 'Uno de nosotros', un intenso western empañado por el duelo. En él, los actores interpretan a una pareja de un rancho de Montana que acaban de perder a su hijo.

Estrenado en 2020 y escrito y dirigido por Thomas Bezucha a partir de la novela de Larry Watson, 'Uno de nosotros' es también un thriller rural que, más concretamente, sigue al sheriff jubilado George Blackledge y a su mujer Margaret.

Los dos se ven obligados a dejar su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto Jimmy (Bram Hornung) en Dakota del norte. Está bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, pues su madre se ha vuelto a casar con otro hombre. Cuando descubre las intenciones de los Blackledge, la matriarca Blanche Weboy (Lesley Manville) decide hacer todo lo posible para impedir que el niño regrese con sus abuelos.

Duelo y venganza

Además de funcionar como un thriller, 'Uno de nosotros' es una reflexión sobre el duelo envuelta en una historia de venganza con tintes de western contemporáneo. Y también nos habla mucho sobre el "dejar ir", que aunque desaparezca en la traducción del título al español (en inglés es 'Let him go'), no deja de plantearnos si son los Blackledge quienes deben liberar a su nieto si aún son incapaces de aprender a vivir con la ausencia de su hijo.

La película incluye escenas de acción muy intensas y muestra la violencia como algo inevitable, pero lo que realmente marca la diferencia en ella es la sensibilidad con la que se habla del dolor, la pérdida y el paso del tiempo. Se pone el foco en los detalles emocionales y vemos una mirada distinta al aislamiento, la empatía o el sentimiento de pertenencia, entre otras cosas.

Y tampoco podemos olvidarnos de la química entre Kevin Costner y Diane Lane, uno de los pilares de la película. La intimidad y el entendimiento que hay entre ambos es fantástico y en todo momento tendremos la sensación de que llevan años viviendo juntos.

Es cierto que 'Uno de nosotros' peca de ser demasiado pausado y que habrá espectadores que se queden con ganas de más acción, pero ese mismo ritmo también permite que los personajes respiren y que el conflicto madure como debería. Aunque siempre es mejor comprobarlo viendo la película esta noche a las 22.47 en BeMad.

