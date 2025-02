Ni de John Wayne, ni de Clint Eastwood. El western que más Óscar ha ganado en toda la historia es de Kevin Costner

Son varios los westerns que han recibido Óscar, aunque son muchas menos las películas del oeste que se han llevado para casa el mayor galardón que entrega la Academia de Hollywood. Entre ellos hay uno que destaca por encima del resto al ser el que más estatuillas consiguió: 'Bailando con lobos', el primer largometraje dirigido por Kevin Costner.

En concreto, 'Bailando con lobos' se hizo con 7 Óscar de los 12 a los que aspiraba. Por ejemplo, Costner también ganó en la categoría de mejor dirección, pero en la de mejor actor protagonista se tuvo que quedar sentado en su butaca mientras Jeremy Irons se levanta a recogerlo por su trabajo en 'El misterio Von Bulow'.

Muy por encima del resto

Para encontrar a la siguiente película del oeste más premiada en los Óscar hay que bajar hasta las 4 estatuillas, donde tenemos un múltiple empate entre 'Sin perdón', 'No es país para viejos', considerado por algunos como un western contemporáneo -personalmente no la metería aquí, pero he optado al menos por mencionar que se trata de un caso particular-, 'Solo ante el peligro' y 'Dos hombres y un destino'. Además, solamente las dos primeras consiguieron hacerse con el premio a la mejor película.

Estoy seguro de que muchos habéis echado en falta alguna película de John Wayne entre los westerns más premiados, pero es que solamente participó en dos que recibieran varias estatuillas. El primero fue 'La diligencia', la cinta que lanzó su su carrera al estrellato, con dos premios, y el segundo 'La conquista del oeste', donde tiene una presencia bastante reducida, que consiguió tres galardones. El Duque no fue premiado por ninguna de ellas, ya que tuvo que esperar hasta 'Valor de ley' para recibir su único Óscar -la película no consiguió ninguno más-.

Por su parte, Clint Eastwood ya aparece con 'Sin perdón', aclamada película que se estrenó apenas dos antes después que 'Bailando con lobos'. El máximo botín que consiguieron sus demás westerns fue la nominación a mejor banda sonora que obtuvo 'El fuera de la ley', una película que él mismo destacó entre las mejores de toda su filmografía.

Por último, es cierto que Costner arrasó con 'Bailando con lobos', pero ninguno de sus westerns posteriores logró nominación alguna. Antes sí que que logró dos en 'Silverado', la película que ayudó a lanzar su carrera en Hollywood, aunque justo es destacar que en un rol secundario.

En Espinof | Kevin Costner afirma que son los 4 mejores westerns de la historia del cine. Hay dos de John Wayne, uno de Clint Eastwood... y otro del propio Costner

En Espinof | El western favorito de Clint Eastwood tiene un récord en los Óscar que lleva imbatido desde hace 81 años