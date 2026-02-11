Ha muerto James Van Der Beek a los 48 años, el actor que dio rostro a toda una generación televisiva

Fue una de esas noticias que nadie quería leer, pero que inevitablemente se ha convertido en el eco más triste del día para la cultura pop. El actor James Van Der Beek, conocido mundialmente por encarnar a Dawson Leery en la icónica serie juvenil 'Dawson’s Creek', ha fallecido a los 48 años tras una prolongada lucha contra un cáncer que había enfrentado en privado durante años.

La familia del intérprete confirmó su muerte este 11 de febrero de 2026, resaltando que pasó sus últimos días con "coraje, fe y gracia" en medio del cariño de los suyos.

Van Der Beek no era solo el galán sensible que miles memorizaron en los noventa; su carrera, extensa y variada, traspasó la pantalla chica para dejar huella también en la gran pantalla y en otros formatos televisivos. Su salto a la fama llegó con 'Dawson’s Creek' (1998–2003), una serie que se convirtió en un auténtico fenómeno cultural, definiendo buena parte del estilo narrativo de la televisión adolescente de la época y catapultando a Van Der Beek a la primera línea del entretenimiento.

Más allá de un icono adolescente

Tras ese rol, el actor amplió su repertorio con papeles en películas como 'Juego de campeones', donde dio vida a otro joven carismático, y participaciones en comedias como 'Scary Movie' o en series como 'Don’t Trust the B---- in Apartment 23' y 'Cómo conocí a vuestra madre', demostrando una flexibilidad interpretativa que le permitió desprenderse en ocasiones de la etiqueta de "ídolo juvenil".

La última etapa de su vida estuvo marcada por una batalla valiente y privada contra un cáncer colorrectal, diagnosticado en etapa avanzada en 2023 después de una colonoscopia de rutina. Aunque al principio mantuvo la noticia lejos del escrutinio público, decidió abrirse sobre su situación en 2024, compartiendo con sinceridad los desafíos físicos y emocionales que conllevaba luchar contra la enfermedad mientras intentaba equilibrar su carrera y vida familiar.

En sus últimos meses, Van Der Beek incluso subastó recuerdos de su carrera para ayudar a financiar tratamientos médicos, recibiendo el apoyo de compañeros y fans por igual. Su presencia, su honestidad y esa mezcla entre vulnerabilidad y humor con la que afrontaba lo que le tocaba vivir, hicieron que muchos se sintieran identificados y le apreciaran más allá de sus personajes.

James Van Der Beek deja un legado duradero en la televisión y el cine, así como una profunda huella en quienes crecieron con sus personajes y compartieron con él parte de su viaje. Su familia, amigos y fans ahora hacen duelo por un intérprete que no solo fue Dawson Leery, sino también un artista versátil, un compañero cariñoso y, sobre todo, una persona que vivió su arte con pasión hasta el final.

