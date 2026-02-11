Jacob Elordi y Oliver Laxe ya han hecho buenas migas gracias a 'Sirát'. "No leas nada, simplemente ve a verla"

Queda poco menos de un mes para la ceremonia de los Óscar y la cuenta atrás ha comenzado de manera oficial con el tradicional comida de nominados, donde se han juntado 230 personas, de entre los que no han destacado los encargados de iluminación ni de vestuario, claro, sino el star system hollywoodiense. Pocas cosas nos gustan más que ver a las estrellas comportándose como si fueran personas normales, e interactuando entre sí. Y, por supuesto, pocas cosas nos van a emocionar tanto en España como ver a alguien importante en la industria charlando con alguno de nuestros representantes. Americanos, os recibimos con alegría.

Elordi y Laxe, debajo de un arbolito

Una de las imágenes más virales del evento (en nuestro país, al menos) ha sido el encuentro entre Jacob Elordi, nominado por 'Frankenstein', y Oliver Laxe, director de 'Sirát'. No sabemos de qué hablaron durante este ratito, pero está claro que uno de los temas de conversación fue la admiración del actor por la película española, que ya destacó todo lo que le gustó hace unos días.

'Sirát'. No leas sobre ella. Ve con un amigo al cine, si puedes. Cenad algo después, vais a necesitar hablar sobre ella, pero no mires nada, solo ve a verla. Y ve algún sitio con buen sonido, porque es simplemente es... ¡Buah!

La cosa no acaba aquí, porque podemos unir dos y dos: en una entrevista a La voz de Galicia, Laxe hablaba sobre su futuro, y quizá, quién sabe, pase por alguien como Elordi: "Ahora mismo siento que puedo seducir a buenos actores, sobre todo si están van a morir conmigo, que es lo que hago con las películas. Tengo claro que voy a decirle a cualquiera: '¿Estás dispuesto a venir al Amazonas, a abrirte en canal, con tripas y todo, conmigo? ¿Sí o no? Respóndeme, porque ese es el compromiso de un artista'. Pero también digo que hay actores que están hambrientos de eso, que están cansados de las mismas películas de siempre, que están hambrientos de morir, que están hambrientos de un proceso de actuación muy, muy, muy duro. Actuar es duro, la forma en que acabas después energéticamente, te metes en un personaje... Es difícil. Si ya es así para un director, para un actor... imagínate".

Sí, a nadie se le escapa que Laxe dice barbaridades cada vez que habla y vive el cine de manera casi paródicamente descarnada, pero en Estados Unidos están muy ilusionados con 'Sirát' y, quién sabe, puede que encuentre su nueva casa en Estados Unidos para dar un salto al vacío. Eso sí, si le intentan acomodar en el mainstream, me temo que van a pinchar en hueso: ¿Se vienen reuniones durante su mes en Los Angeles? ¿Con las agentes de Jacob Elordi, quizá?

Foto | AMPAS

