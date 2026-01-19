'Sirat' me parece una película fascinante, pero creo que lo más justo es que 'Valor sentimental' gane el Oscar. Para mí, su profundidad emocional supera al espectáculo

La temporada de premios cinematográficos de este año está siendo especialmente emocionante, con varios títulos europeos dominando la conversación internacional. Entre ellos están 'Sirat' y 'Valor sentimental', que en la reciente gala de los Premios del Cine Europeo, se hicieron con la gran mayoría de los galardones.

'Sirat' de Oliver Laxe, cosechó cinco galardones técnicos -como el de mejor fotografía, sonido y montaje- mientras que 'Valor sentimental', de Joachim Trier, arrasó con los premios más importantes, incluido el de Mejor Película Europea, junto a reconocimientos a dirección y actuaciones principales. Esa combinación de triunfos ha disparado la discusión sobre cuál de las dos merece realmente posicionarse como favorita para los Oscar -y el galardón a la Mejor película internacional-, y aunque 'Sirat' me impresionó profundamente, creo firmemente que 'Valor sentimental' es la película que debería llevarse la estatuilla de la Academia cuando llegue el día.

'Valor sentimental' merece arrasar en los premios

'Valor sentimental' no solo ganó el premio a Mejor película europea, sino también en otras categorías clave como director e interpretaciones, que son un testimonio de su fuerza narrativa y emocional en conjunto. Aquí es donde ha recibido un impulso claro en la carrera internacional.

Aunque 'Sirat' destaca por su maestría técnica y por derecho propio, 'Valor sentimental' alcanza una profundidad emocional que podría conectar más allá de los espectadores, apuntando directa al corazón de los votantes de los Oscar. Las historias que exploran relaciones humanas complejas y universales suelen resonar más allá de las fronteras lingüísticas, lo que puede traducirse en un mayor impacto cuando llega la votación final en Hollywood.

Históricamente, ganar el premio a Mejor película Europea no garantiza un triunfo en los Oscar y, de hecho, ninguna película que haya ganado ese premio ha terminado llevándose el Oscar en esa categoría, pero sí que tiene peso y aunque no sean una predicción automática de éxito en Hollywood, los premios siguen siendo un excelente indicador de calidad.

'Valor sentimental' ha acumulado elogios no solo en Europa sino también en festivales internacionales como Cannes y esto refuerza su perfil internacional. Su historia rica en capas humanas, combinada con un reparto excelente y un estilo sobrio de dirección, la convierten en una contendiente más sólida de cara al Oscar que 'Sirat' que, aunque es una gran competidora, podría verse más limitada por su acercamiento más experimental.

Personalmente, yo disfruté muchísimo 'Sirat' por su audacia estética y su maestría técnica. Sin embargo, si hablamos de impacto, perdurabilidad narrativa y capacidad de conectar con un público más amplio -dos factores que influyen fuertemente en los Oscar-, creo que 'Valor sentimental' es la elección por la que apostaría. También puede ser que tenga algo que ver que, entre las dos, fue la de Trier la que me dejó una huella más duradera.

