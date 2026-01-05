Pedro Almodóvar elige las mejores películas del siglo XXI e incluye casualmente una española producida por él

En 2025 no solo se cerró otro año de una cosecha cinematográfica bastante decente, sino que también se alcanzó el primer cuarto del siglo XXI. Por eso mismo, muchos cineastas han mirado atrás para repasar qué películas han definido estos últimos años.

A pocos días de terminar el año, varios directores españoles, entre ellos Oliver Laxe, Carla Simón, Alejandro Amenábar y Pedro Almodóvar eligieron las obras que más los habían influido desde comienzos de siglo.

Un cuarto de siglo en el cine

Según ha recopilado El Diario.es, la lista la componen hasta 25 títulos que funcionan como un retrato generacional y está encabezada por 'Mulholland Drive' de David Lynch y cerrada por 'La cinta blanca' de Michael Haneke, reivindicando un cine de autor, inquietante y emocionalmente exigente, donde abundan las preguntas sin respuesta y las miradas incómodas sobre el mundo contemporáneo.

Entre los cineastas que participan en la recopilación está Pedro Almodóvar, cuyas películas 'Hable con ella' y 'Volver' lograron entrar en lo más alto del ranking. Como el resto de participantes, el director manchego compartió además su lista personal de diez películas favoritas del siglo XXI, y el medio subrayó que esta selección contrastaba con la publicada por el New York Times, precisamente por su rechazo al dominio del cine anglosajón y su apuesta por una sensibilidad diferente y más arriesgada.

Aunque no todas las que escoge Almodóvar entraron en el listado final, su selección personal es toda una declaración de principios. Desde '10' (2002) de Abbas Kiarostami hasta títulos mucho más recientes como 'Valor sentimental' de Joachim Trier y 'Sirat' de Oliver Laxe -que, por cierto ha sido de las más comentadas porque está producida por él mismo a través de El Deseo-, la lista traza un mapa coherente de influencias con cineastas que exploran la intimidad, el deseo, la culpa o el duelo con un lenguaje propio.

Aparecen también otras producciones como 'Call Me by Your Name', 'Toni Erdmann', 'El hilo invisible', 'Amor', 'La ciénaga', 'Drive My Car' y 'Anatomía de una caída', completando así la lista.

Esta es la selección completa de Pedro Almodóvar:

'10' (2002)

'Call me by your name' (2017)

'Toni Erdmann' (2016)

'El hilo invisible' (2017)

'Amor' (2012)

'La ciénaga' (2001)

'Valor sentimental' (2025)

'Drive my car' (2021)

'Anatomía de una caída' (2023)

'Sirat' (2025)

