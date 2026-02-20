Hace diez años lo veíamos todas las semanas en televisión, pero hoy este actor está "felizmente retirado" y no quiere que le molesten. "A mí no me van a ver"

Para algunos fue Santi de 'Los Serrano', para otros Pepe Leal de 'Chiringuito de Pepe'. Javier Bonilla se dejó ver por última vez en la pequeña pantalla en 2016, y desde entonces los espectadores no han vuelto a saber de él. En una entrevista telefónica en el programa de Telecinco de 'El tiempo justo', Bonilla hablaba a los medios por primera vez en una década para arrojar luz sobre su retiro.

En una época de reencuentros y especiales nostálgicos en el mundo de la televisión, Bonilla tiene muy claro que él está muy bien donde está, que está "felizmente retirado" y que si alguien quiere volver a verlo en pantalla "que vean las series y las películas, que a mí no me van a ver". El intérprete empezó su carrera en los años setenta, y hoy su retirada mediática es total, admitiendo que ha rechazado todo tipo de apariciones televisivas en los últimos años, incluidas aquellas que habrían sido para recibir premios.

"He cumplido la misión de trabajar y de entregarme a los papeles que me han dado, porque yo me dejo la piel trabajando. Ya está, misión cumplida y se acabó". El actor aprovechaba para compararse con su compañero de reparto Antonio Resines, del que afirma que "no puede parar" de trabajar porque le encanta, mientras que él ya no lo necesita. Seguramente tenga algo que ver que, en sus palabras, acabó "harto" de trabajar en televisión.

De paso el madrileño aprovechaba para dejar claro que a sus 70 años ahora se limita a vivir la vida con lo ganado y que vive muy bien. De coches caros a casas, "no me he privado de nada; pero cuando digo de nada es de nada". Sus palabras servían para poner fin a la narrativa de su ruina económica, Perdió 400.000€ con la quiebra del banco Lehman Brothers, pero tras una década y "buenos abogados" ha conseguido recuperarlos.

No es de extrañar entonces que se saltara el reencuentro del elenco de 'Los Serrano' en 2023, organizado por Fran Perea y Victor Elías con Carolina Iglesias como entrevistadora y que sirvió como pildorita para los fans que deseaban verlos de nuevo reunidos. En los últimos días, también Belén Rueda tuvo ocasión de echar la vista atrás al denostado final de la serie, que a ella le impactó tanto como a los espectadores.

