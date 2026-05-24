Rebecca Hall está cansada de vivir en el debut de María Martínez Bayona, una interesante dramedia de ciencia ficción que se estrenó en el Festival de Cannes

Los cineastas españoles han sido protagonistas en la 79ª edición del Festival de Cannes. A las tres películas en competición, con el triunfo de Los Javis logrando el premio de mejor dirección, y el debut de Aina Clotet también premiado en la Semana de la Crítica, se sumó el estreno de 'The End of It', ópera prima de María Martínez Bayona, confirmando que el cine español no solo goza de buena salud y prestigio mundial, sino que ofrece propuestas creativas muy diversas.

Precisamente, el primer largometraje de la realizadora catalana está protagonizado por estrellas internacionales y cuenta una peculiar historia de ciencia ficción que sorprende con un tono poco habitual en el género. Rebecca Hall interpreta a la protagonista de 'The End of It', una mujer de 250 años que se ha cansado de vivir.

'The End of It', vivir para el arte

La película, escrita también por María Martínez Bayona, nos lleva a un futuro cercano donde la tecnología ha logrado hacer realidad uno de los grandes sueños de la humanidad: vivir para siempre. Claro, la inmortalidad es cara y sólo está al alcance de la élite, que ha dejado de reproducirse para disfrutar de sus privilegios eternamente. Tienen maravillosos robots con IA a su servicio, no hace falta tanta gente en el mundo.

Sin embargo, este supuesto mundo feliz deja de funcionar para Claire (Hall), a la que ya no le vale ni siquiera estar casada con Gael García Bernal. Durante su fiesta de cumpleaños, harta de la superficialidad de su entorno y la falta de razones para seguir prolongando sine die una existencia que encuentra vacía, Claire, de repente, descubre que quiere morirse. Va a convertir su muerte en la motivación para seguir viviendo un poco más.

Su anuncio la conduce a recuperar su trabajo como artista y enfocarse en un nuevo proyecto que pretende convertir en la guinda de su carrera. Una decisión que la aísla de su marido y de su hija (Noomi Rapace), prácticamente una desconocida de aspecto tan mayor como ella (de hecho, Hall es dos años más joven que Rapace). Así las cosas, su mejor amiga es su asistente artificial, que simplemente la obedece y la ayuda en todo. Beanie Feldstein encarna a una divertida versión robotizada de Alexa o ChatGPT, sin duda lo mejor de la película.

Además de jugar con esta premisa de ciencia ficción y dotar de un disfrutable humor negro a la narración, con un enfoque satírico al retratar la decadencia de la clase alta (al estilo de 'The White Lotus' o 'El triángulo de la tristeza'), 'The End of It' también cuenta un drama familiar que gira en torno al conflicto de un progenitor que prioriza su vocación artística al cuidado de sus vínculos familiares, y concretamente la relación con su hija, continuando una senda que curiosamente transitan también otras películas estrenadas este año en Cannes, como 'El ser querido' y 'Siempre soy tu animal materno'.

De esta mezcla de temas y tramas, y más allá de la reflexión sobre el envejecimiento que es bastante convencional, resulta interesante la exploración que hace María Martínez Bayona de cuestiones como la identidad y el legado, con la expresión artística como vehículo para encapsular la singularidad de una persona que persigue la trascendencia. Al final, la película deja con preguntas e invita a reflexionar, lo cual siempre es una buena señal.

Sin embargo, creo que 'The End of It' quiere abarcar demasiado para lo poco que profundiza. Por ejemplo, es una pena que se toque tan tímidamente en el body horror derivado de la decisión de la protagonista, porque podría dar mucho juego. No lo aprovecha, se limita a un par de escenas que recuerdan demasiado a clásicos del género como 'La mosca' o éxitos recientes como 'La sustancia', sin aportar nada realmente memorable.

Sí cabe destacar el riesgo de la autora al apoyar su película en los hombros de una protagonista llena de aristas y contradicciones, una persona compleja como cualquiera que, además, al ser una artista reconocida, ha desarrollado un ego desproporcionado que en ocasiones la convierte en un personaje antipático. Pero ahí está la talentosa Rebecca Hall para evitar que se pierda la empatía del público, incluso después de comportamientos desagradables o narcisistas. Porque creo que todos podemos entender que alguien quiera despedirse a su manera.

'The End of It' se estrenó en Cannes fuera de competición y eso la beneficia porque le quita presión, su ligereza se recibe con más comprensión; no se le exige lo mismo que a los trabajos que aspiran a premios. El debut de María Martínez Bayona puede recordar a 'Black Mirror' pero es una rareza tanto dentro del cine español como en el cine fantástico internacional y creo que puede ser un entretenimiento más que eficaz tanto para fans del género como para el público que no suele conectar con relatos que se alejan del realismo para apostar más claramente por elementos de fantasía o terror.

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