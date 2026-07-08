50 años de carrera y 2 Óscar. Hoy cumple 70 años uno de los mejores actores de todos los tiempos

El tiempo pasa para todo el mundo y las estrellas de Hollywood no son una excepción. Buena prueba de ello es que toda una leyenda del mundo del cine como Tom Hanks celebra su 70 cumpleaños este jueves 9 de julio de 2026.

Nacido en California, se da la particularidad de que Hanks es descendiente lejano del mítico presidente Abraham Lincoln, pero lo cierto es que nunca le ha interesado demasiado meterse en política. De hecho, ya en su adolescencia empezó a mostrar su pasión por la actuación trabajando en varias obras del colegio y en 1977 debutó de forma profesional como actor de teatro, llegando a ganar un premio apenas un año después por haber dado vida a Proteo en una adaptación de 'Los dos hidalgos de Verona', una obra de William Shakespeare.

Una larga carrera repleta de películas memorables

Ya en 1979 se trasladó a Nueva York para probar suerte en el cine, debutando con un papel secundario en el slasher 'Sabe que estás sola'. Sin embargo, su primera gran oportunidad no llegaría hasta 1984 con 'Un, dos, tres... Splash'. Su éxito le convirtió en un actor de comedia muy reputado, encadenando títulos como 'Esta casa es una ruina' ('The Money Pit'), 'Dos sabuesos despistados' ('Dragnet'), 'Big' o la comedia romántica 'Algo para recordar'.

Todo cambió para él con el estreno en 1993 de 'Philadelphia', un aclamado en el que demostró su tremendo talento dramático, lo que le llevó a ganar su primer Óscar. Apenas un año después conseguiría el segundo por 'Forrest Gump', convirtiéndose así en el último actor en conseguirlo de forma consecutiva.

Hanks ha sido uno de los actores más respetados de Hollywood desde entonces, pero nunca ha vuelto a ganar la preciada estatuilla dorada. Eso sí, volvió a ser candidato tanto por 'Salvar al soldado Ryan' como por 'Naúfrago' y 'Un amigo extraordinario' ('A Beautiful Day in the Neighborhood'). Personalmente se lo habría dado por esta última, pero al Óscar al mejor actor de reparto ese año fue para Brad Pitt por 'Érase una vez en Hollywood'.

Además, Hanks suma multitud de éxitos de taquilla como 'Atrápame si puedes', 'El código Da Vinci' o 'Elvis', aunque su mayor triunfo comercial sigue siendo por un papel en el que solamente presta su voz. Me refiero a Woody, el inolvidable vaquero de juguete de la saga 'Toy Story'.

Últimamente se ha tomado un poco las cosas con más calma -la última vez que le vimos en la gran pantalla fue el año papel en una pequeña aparición en 'La trama fenicia'-, pero sigue plenamente en activo. De hecho, actualmente rueda 'Greyhound 2', secuela de de una película bélica exclusiva de Apple Tv, y después volverá a ponerse las órdenes de Marielle Heller, con quien ya brilló en 'Una amigo extraordinario'.

Por suerte, a Hanks todavía le queda cuerda para rato pese a contar ya con 70 años de edad. Y seguro que no soy el único que todavía se alegra de verle siempre en pantalla, incluso aunque también haga películas bastante fallidas como el remake en imagen real de 'Pinocho' o 'Here'.

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