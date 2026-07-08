Últimos días para ver en Netflix la película de ciencia ficción más cara de la historia. Una espectacular aventura de 600 millones

Hay gente que piensa que cualquier película está accesible en alguna de las diferentes plataformas de streaming, pero lo cierto es que no es para nada el caso. Muchos títulos están años desaparecidos y otros dejan de estar disponibles por tiempo ilimitado tras abandonar la única plataforma en la que pueden verse. Es por ello que he querido avisaros de que la película de ciencia ficción más cara de todos los tiempos está a punto de abandonar Netflix.

Pese a estrenarse en 2022, lo cierto es que el histórico récord conseguido por 'Jurassic World: Dominion' no se hizo oficial hasta varios años después, confirmándose ya en pleno 2026 que su coste final ascendió hasta los 658 millones de dólares. Una auténtica barbaridad que le permitió superar a 'Star Wars: El despertar de la fuerza', la producción que ostentaba hasta entonces el número 1 en la lista de las películas más caras de la historia del cine, y que era la única que había superado la barrera de los 600 millones hasta entonces.

Un final que acabó no siéndolo tanto

Es cierto que parte de esa tremenda cantidad se debe a los sobrecostes motivados por los efectos que tuvo la pandemia de coronavirus en la película, pero iba a ser carísima igualmente. Que Universal ya había invertido 555 millones en 'Jurassic World: El reino caído' y aquí tocaba despedir por todo lo alto esta trilogía liderada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

'Jurassic World: Dominion' se sale un tanto de la fórmula habitual de la franquicia al mostrar a los dinosaurios conviviendo con humanos. Una idea audaz y con muchas posibilidades, pero que aquí queda reducida a ser el pretexto para plantear una aventura fallida que además reduce a la mínima expresión ese componente terrorífico que tanto peso había tenido en la saga desde la mítica 'Parque Jurásico'.

Ese añadido de crítica al capitalismo también había estado presente desde los tiempos en los que Richard Hammond había prometido no reparar en gastos para luego contratar a un único informático, tenerlo explotado y encima elegir mal en quien confiaba. Aquí se va aun paso más con esa especie de equivalente de Steve Jobs, pero al final es un mero fuego de artificio con muy poca profundidad.

La sensación que queda al final es de intentar ir sobre seguro para llegar a la mayor cantidad posible de público, reduciendo así una saga que llegó a ofrecer una película extraordinaria a un espectáculo vacuo que tampoco ofrece nada muy llamativo. Y mira que tampoco lo tenían tan difícil, pues hasta el personaje de Laura Dern recuerda que uno nunca termina de hacerse a que los dinosaurios vuelvan a existir, pero esa inocencia de antes hace mucho que desapareció de la saga.

Dicho esto, tampoco es que 'Jurassic World: Dominion' sea una pérdida de tiempo, pero sí es que la película menos estimulante de la saga pese a ser espectacular en el plano visual. Eso sí, realmente se siente como un punto y final, aunque luego Universal apenas tardó tres años en relanzar la franquicia con la entretenidilla 'Jurassic World: El despertar'.

Si todavía la tenéis pendiente o queréis aprovechar que 'Jurassic World: Dominion' sigue disponible en Netflix, os aviso de que su último día en la plataforma será el próximo domingo 12 de julio de 2026.

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