Después de ver 'El caballero de los siete reinos', no me acaba de convencer un detalle de 'La casa del dragón'

El curso de la guerra civil continúa en la temporada 3 de 'La casa del dragón' y su último episodio también deja un sabor de boca extraño, especialmente para los que hemos visto 'El caballero de los siete reinos'.

Otra perspectiva de los caballeros

El tercer episodio de la nueva temporada pone el foco en los llamados Semillas de dragón, los bastardos de sangre Targaryen que Rhaenyra ha reclutado para montar dragones y reforzar su ejército. Ulf, Hugh y Addam reciben un ascenso inesperado cuando Daemon los arma caballeros, un reconocimiento que, sobre el papel, debería representar uno de los mayores honores de los Siete Reinos.

Sin embargo, la escena adquiere otro significado después del estreno de 'El caballero de los siete reinos'. La precuela convirtió la ceremonia de en la que arman caballero a Raymun Fossoway en un momento cargado de simbolismo, recordando que la caballería no consiste solo en un título, sino en un compromiso con el honor, el deber y la protección de los más débiles.

Precisamente por eso, la secuencia de 'La casa del dragón' deja una sensación extraña. Addam acepta el honor con respeto, Hugh apenas parece darle importancia y Ulf, lejos de mostrarse agradecido, actúa como si el título estuviera por debajo de él ahora que posee un dragón. Incluso llega a pedir que lo llamen Targaryen, una petición que Rhaenyra rechaza de inmediato.

La comparación deja en evidencia el contraste entre ambas series. Mientras 'El caballero de los siete reinos' reivindica la figura del caballero como un ideal moral, 'La casa del dragón' muestra cómo ese concepto ya empieza a degradarse durante la Danza de los dragones. La guerra obliga a sacrificar los principios y convierte títulos que antes tenían un enorme peso en simples herramientas políticas.

Y precisamente ahí está uno de los grandes aciertos del universo creado por George R. R. Martin. La ceremonia no pretende emocionar como lo hacía la de Raymun Fossoway o, años después, la de Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos', sino que tiene un trasfondo distinto. En su lugar, busca demostrar que Poniente ya está perdiendo los valores que alguna vez definieron a sus caballeros. Esa corrupción progresiva hace que las historias ambientadas en distintas épocas dialoguen entre sí y que una serie enriquezca a las otras.

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