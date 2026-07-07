El creador de 'La casa del dragón', sobre los spin-offs de 'Juego de tronos': "El listón está muy alto"

El universo de 'Juego de tronos' estaba destinado a convertirse en una máquina de spin-offs tras el final de la serie principal, pero la realidad ha terminado siendo muy distinta. Entre proyectos cancelados y pilotos millonarios que nunca vieron la luz, HBO ha comprobado que regresar a Poniente no es tan sencillo ni una fórmula instantánea de éxito. Y precisamente por eso, el éxito de 'La casa del dragón' y la buena acogida de 'El caballero de los siete reinos' tienen aún más mérito.

A veces sí funciona

En una entrevista con SYFY Wire, el showrunner de 'La casa del dragón' Ryan Condal reconoció que embarcarse en una nueva serie dentro del universo creado por George R. R. Martin era un reto enorme, especialmente después de que varios proyectos fracasaran antes incluso de estrenarse.

"Crear la primera secuela de una franquicia de gran éxito siempre es algo delicado. Hubo otros intentos antes que el nuestro para relanzar la saga que, lamentablemente, no tuvieron tanto éxito, porque el listón está muy alto".

Uno de esos intentos fue 'Bloodmoon', un ambicioso piloto protagonizado por Naomi Watts que contaba con un presupuesto cercano a los 30 millones de dólares. Ambientada 8.000 años antes de 'Juego de tronos' y centrada en los orígenes de los Hijos del Bosque y la Casa Stark, la serie nunca pasó de ese episodio piloto y HBO decidió cancelarla en 2019.

Después de aquello, la cadena apostó por adaptar 'Fuego y Sangre', el libro de George R. R. Martin sobre la dinastía Targaryen. El resultado fue 'La casa del dragón', cuyo estreno fue todo un éxito. Aunque para Condal, sacar adelante una serie así requiere de cierto equilibrio.

"Es como enhebrar una aguja y hay que sacrificar muchas cosas. Es como intentar capturar un rayo en una botella. Creo que tuvimos la suerte de lograrlo con la primera temporada de esta serie"

Además, Condal también habló sobre 'El caballero de los siete reinos', la nueva serie basada en las aventuras de Dunk y Egg. Según explicó, desde el principio tuvo claro que debía alejarse del tono de 'La casa del dragón'.

"Creo que otras personas estaban nerviosas precisamente por el tono tan diferente. Es más tranquila y minimalista, pero creo que precisamente eso es lo que me entusiasma. Porque no creo que pudiéramos tener dos series al mismo tiempo sobre guerras por el trono en épocas diferentes".

Condal también quiso destacar el trabajo de Ira Parker al frente de la nueva producción protagonizada por Ser Duncan el Alto y el joven Egg Targaryen: "Ira hizo un trabajo maravilloso con esa serie. Le felicito de verdad. Tuve la suerte de poder colaborar desde la distancia y brindar apoyo en lo que pude, pero la serie es completamente suya y estoy muy, muy contento con su éxito".

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