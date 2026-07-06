La nueva película número 1 mundial de Prime Video es, con diferencia, la mejor aventura de ciencia ficción del año

Uno de los mayores aciertos de Amazon este año fue su decisión de prolongar el tiempo de exclusividad en cines de 'Proyecto Salvación' ('Project Hail Mary'). Eso se tradujo en una histórica recaudación de 683 millones, que a su vez era la mejor carta de presentación de cara a su lanzamiento en streaming. La aventura espacial liderada por Ryan Gosling ha confirmado ahora este punto al convertirse en la película número 1 mundial de Prime Video.

Esta adaptación de la novela homónima de Andy Weir cuenta la historia de Ryland Grace, un profesor de instituto que antes ejercía como biólogo molecular, pero una de sus teorías llevó a que convirtiera en objeto de mofa por la comunidad científica. Curiosamente, ese es el mismo motivo por el que es reclutado para formar parte de una misión internacional que tiene como objetivo salvar al planeta de lo que parece su destrucción asegurada.

Ha gustado a (casi) todo el mundo

El dúo formado por Phil Lord y Chris Miller está detrás de una película que ha brillado en todos los aspectos. Encumbrada por la crítica como la mejor película de ciencia ficción del año con un 94% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y un 7,7 de nota media en la siempre más exigente Metacritic, su indiscutible éxito comercial demuestra que el público también conectó de lleno con ella.

Por un lado, 'Proyecto Salvación' ofrece un increíble espectáculo visual, fruto tanto de su enorme presupuesto final de 200 millones de dólares como del siempre agradecido esfuerzo de valerse siempre de efectos prácticos, diferenciándose así de otros muchos blockbusters. Sin embargo, lo que realmente la eleva por encima de otras muchas superproducciones es que también tiene un contenido emocional de lo más reseñable.

Los que hayan visto ya 'Proyecto Salvación' sabrán perfectamente a qué me refiero, pero para los demás merece la pena señalar la gran capacidad de Lord y Miller para emocionar al público con un recurso que podría parecer una estupidez sobre el papel. Aquí sucede lo contrario, creándose además un personaje antológico que se ha ganado el corazón un pequeño lugar en el corazón de muchos espectadores.

Por ahora, 'Proyecto Salvación' ha conseguido ser número 1 de Prime Video en 35 países, más que ninguna otra película disponible actualmente en el servicio de Amazon. No me sorprendería que esa cifra todavía creciera algo más, pues quizá no sea una película perfecta, pero sí es mucho más que un simple entretenimiento con el que pasar el rato. Y necesitamos más grandes éxitos así.

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