El creador de los Minions tiene claro por qué todos los personajes son chicos: "No podía imaginarlos siendo chicas"

Los Minions llevan 15 años conquistando al mundo, pero todavía hay una pregunta que muchos seguimos haciéndonos: ¿por qué todos son chicos? Pierre Coffin, cocreador de 'Gru, mi villano favorito' y la persona que pone voz a los pequeños personajes amarillos, respondió hace años a esa duda, y su explicación ha vuelto a hacerse viral ahora que 'Minions & Monsters' ha traído de vuelta a la franquicia.

Pequeños compinches

Los Minions debutaron en 'Gru, mi villano favorito' (2010) como los torpes ayudantes de Gru, pero con el paso de los años acabaron convirtiéndose en las auténticas estrellas de la franquicia. Su popularidad dio lugar a varias películas propias, una enorme cantidad de productos de merchandising y uno de los fenómenos más rentables de la animación reciente. Y todos estos personajes son masculinos por una razón.

En una entrevista de 2015, Pierre Coffin explicó por qué nunca planteó que hubiera Minions femeninos. Según el director, todo tenía que ver con la personalidad que imaginó para ellos desde el principio: "Al ver lo tontos y estúpidos que suelen ser, simplemente no podía imaginar a los Minions siendo chicas".

Sin embargo, aunque los Minions tengan una apariencia y unas voces claramente masculinas, la saga siempre ha contado con personajes femeninos importantes. Lucy Wilde, Margo, Edith, Agnes o la madre de Gru forman parte del núcleo de la historia, mientras que entregas más recientes, como 'Minions: El origen de Gru', incorporaron nuevas figuras como la Maestra Chow o la líder de los Vicious 6.

Mientras, los propios Minions han ido construyendo una identidad cada vez más reconocible. Personajes como Kevin, Stuart, Bob, Otto o Dave tienen nombres y personalidades diferenciadas, además de su característico "minionés", un idioma inventado por Coffin mezclando palabras de distintos idiomas con sonidos sin sentido.

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