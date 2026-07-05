'Las ovejas detectives' es la prueba de que el cuerpo nos pide más ternura en el cine. Es un refugio maravilloso al cinismo del mundo real

Vivimos en una época en la que abrir el móvil por la mañana implica encontrarse con noticias de guerras, crisis, desastres naturales, violencia o una nueva polémica. Las malas noticias no dan tregua y, en medio de ese ruido constante y como reflejo del mundo que retratan, también el cine y las series han abrazado cada vez más los relatos oscuros, los antihéroes y las historias marcadas por el trauma.

Por eso resulta tan refrescante que lleguen películas como 'Las ovejas detectives', no porque ignore la realidad, sino porque demuestra que todavía hay espacio para historias divertidas y tiernas.

La amabilidad también puede emocionar

Durante mucho tiempo se ha confundido el cine amable con un cine menor. Como si una película solo pudiera ser importante si nos deja destrozados o habla de los aspectos más oscuros de la condición humana. Pero ejemplos como 'Las ovejas detectives' nos demuestran justo lo contrario: que se puede emocionar, hacer reír y contar una buena historia sin renunciar a la calidez.

La película habla de amistad, de la comunidad y de la empatía. Sus personajes no resuelven los problemas desde la violencia o el enfrentamiento constante, sino ayudándose unos a otros. Puede parecer algo sencillo, pero precisamente por eso resulta tan poderoso en el contexto actual.

Quizá esa sea una de las razones por las que está conectando con tantos espectadores, ahora mismo desde Amazon Prime Video. Después de pasar el día leyendo titulares desoladores o viendo cómo las redes sociales amplifican el conflicto permanente, encontrarse con una historia que apuesta por la bondad resulta terapéutico.

No se trata de negar la realidad ni de ser ingenuos. Se trata de recordar que las historias también pueden servir para reconfortarnos, para hacernos sonreír y para ofrecernos, aunque solo sea durante un par de horas, un respiro del mundo real.

Y quizá ahí esté el verdadero valor de la película, que en un panorama cada vez más sombrío, apuesta por la empatía y el optimismo como si fuera un acto de rebeldía.

Está disponible en Amazon Prime Video.

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