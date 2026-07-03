'Normal': El creador de 'John Wick' firma una divertidísima ensalada de tiros que triunfa al tomarse las cosas con calma y poner la narrativa por encima de todo

Puede que no ocurra a diario, pero la genial frase de 'Regreso al futuro II' en la que Marty McFly pregunta al bueno de Doc si en el futuro "nos volvemos gilipollas o algo parecido" suele venirme a la cabeza con mucha más frecuencia de la que desearía. Por el momento, casi 40 años después del estreno de la película de Robert Zemeckis, no podemos asegurar que ese sea el caso, pero hay que reconocer que la especie humana sí que ha involucionado en ciertos aspectos.

En lo que respecta a lo cinematográfico, uno de los mayores síntomas del deterioro cognitivo al que nos hemos visto sometidos por culpa de las redes sociales, los vídeos de formato corto y los chutes de dopamina vía móvil —por no hablar de lo que está haciendo con nuestros cerebros la inteligencia artificial— es la baja tolerancia a los primeros actos que se toman las cosas con calma a favor de la historia.

La magia de la calma tensa

La irrupción del streaming en nuestras vidas ha favorecido que la impaciencia de buena parte del público se vea recompensada por la facilidad a la hora de pasar a otra cosa a la primera de cambio y, en segunda instancia, por unos estudios que han apostado por la condescendencia y pisar el acelerador desde el minuto uno para enganchar al respetable más ansioso. Pero, en medio de este escenario, aún hay resistencia, y pequeños milagros como 'Normal' lo demuestran.

Y es que la nueva película escrita por Derek Kolstad, creador de la saga 'John Wick' y las notables dos entregas de 'Nadie', además de poseer lo que, sin duda, es un sello de autor con todas las de la ley, brilla al seleccionar como arma principal la intriga y la inyección constante de tensión de entre todo su nutrido arsenal para brindarnos un divertimento con espíritu de serie B elevado por su autoconsciencia y su fantástica estructura.

Tanto Kolstad como un Ben Weatley, que ya demostró con su 'Free Fire' lo bien que se le dan las ensaladas de tiros y los juegos de supervivencia en clave cómica, son plenamente conscientes de que, en un tiempo en el que el cine de acción ha alcanzado niveles de sofisticación estratosféricos, la mejor carta que se puede jugar en una producción de este corte es la narrativa. Pues bien, los 90 minutos de metraje demuestran que el escriba y el cineasta la manejan a las mil maravillas.

'Normal' hace gala de un esquema dramático tan clásico como efectivo, con unos primeros 45 minutos que nos permiten conocer poco a poco el espacio en el que se ambienta su suerte de desquiciado western urbano y a unos personajes lo suficientemente cuidados —mención especial para el Ulysses de un Bob Odenkirk que carga el largo sobre sus hombros— y que transmiten constantemente una sensación de crescendo implícito que te mantiene pegado a la pantalla.

Esta primera mitad del filme es un auténtico festival de plantings que serán recogidos de un modo particularmente satisfactorio una vez se alcanza el ecuador. Es entonces cuando la cinta cambia por completo de tercio y, una vez resuelve sus principales misterios, premia la expectación con una explosión de violencia explícita, cafre y autoconsciente que no deja de ser un auténtico deleite por verla venir de lejos.

Está claro que 'Normal' no pretende ser sutil, trascender ni equipararse a los mencionados anteriores trabajos de Kolstad, en los que los trabajos de cámara y coreografías eran muchísimo más refinados. Pero todo aquél que sepa disfrutar de un thriller con espíritu de la vieja escuela y la actitud resabiada y curada de espanto del siglo XXI se encontrará con un divertimento efímero, pero que demuestra que aún hay espacio para, como reza el dicho, ir "despacito y con buena letra".

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