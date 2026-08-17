'Mi brillante carrera' es una autobiografía encubierta. La historia real tras el encantador drama de época que está arrasando en Netflix

Estos días se ha estrenado en Netflix 'Mi brillante carrera' ('My Brilliant Career'), un drama de época australiano que adapta en formato serie la novela de 1901 de Miles Franklin, el nombre con el que publicaba Stella Maria Sarah Miles Franklin. La autora es uno de los grandes iconos de la literatura del país, que se echó a los hombros la complicada tarea de plasmar la vida australiana con su escritura única.

'Mi brillante carrera' fue la primera de sus novelas, centrada en una joven llamada Sybylla Melvyn y que, en cierta manera, también es una suerte de autobiografía que trajo mucha cola.

Una carrera con obstáculos

Sybylla es una joven cabezona y tremendamente creativa que siempre ha vivido con su familia en el campo. Pero cuando sus padres pasan por un tremendo bache económico deciden enviarla a vivir con su adinerada abuela y su tía para que sea una jovencita hecha y derecha que presentar en sociedad. El objetivo es que Sybylla encuentre un marido, pero ella tiene otras ideas de cómo quiere vivir su vida.

La serie de Netflix adapta la novela de Franklin con seis capítulos, y en su primer fin de semana en la plataforma parece que está teniendo una muy buena acogida. En el momento de escribir este artículo se es la segunda serie más vista de todo Netflix, superada tan solo por la temporada final de 'Muertos S.L'. Un sustituto ideal para 'Los Bridgerton' si somos fans de las series de tacitas, aunque es mucho más que un simple aperitivo y la historia de Sybylla tiene mucha miga detrás.

Franklin comenzó a escribir 'Mi brillante carrera' cuando era una adolescente. Por aquel entonces era más bien una novela romántica para entretener a sus amigas, aunque algún tiempo después le terminó presentando el borrador al poeta Henry Lawson y este se lo pasó a sus propios editores. La novela fue un éxito en Australia, aunque desgraciadamente también trajo muchos problemas por el retrato que hizo su autora sobre ciertas personas y los eventos que narraba.

Sybylla está basada en la propia autora, cuya familia había llegado de Inglaterra algunas generaciones atrás y se habían convertido en unos granjeros muy influyentes.

Aunque para cuando Miles Franklin nació, sus padres pasaban por algunos aprietos económicos, algo que se terminó reflejando también en 'Mi brillante carrera'. De la misma manera, varios de los personajes que aparecen, como los padres de Sybylla, sus familiares, incluso sus vecinos y pretendientes, podrían haber estado inspirados en otras familias de la zona, lo que trajo salseo para rato en la zona de Nueva Gales del Sur en la que residían.

Miles Franklin (Stella Maria Sarah Miles Franklin)

La cosa llegó hasta tal punto, con numerosos conocidos acosando a la autora, que Franklin terminó retirando el libro de la circulación. 'Mi brillante carrera' no sería publicada de nuevo hasta después de su muerte en 1954, aunque escribiría una secuela satírica titulada 'My Career Goes Bung' en la que la propia Sybylla explicaba de una manera un tanto meta que los eventos de la anterior novela habían sido un malentendido.

Y es que Sybylla es, al fin y al cabo, un retrato de la propia Miles, con sus ambiciones y anhelos adolescentes. Un autorretrato de una joven que busca escapar de las presiones sociales de 1900 y vivir una vida diferente en la que pueda triunfar como escritora sin necesidad de atarse a un marido. Un deseo completamente comprensible y bastante común en las autoras de los siglos pasados, porque ahí tenemos a Louisa May Alcott y a Jo March en 'Mujercitas'. Y que, tristemente, todavía sigue resonando hoy en día para demasiadas mujeres.

"Leí el libro por primera vez en 2019, e inmediatamente me impactó la lucha de Sybylla, que hoy aún resuena con muchas de nosotras", dijo la directora Liz Doran a Tudum. "Tener la oportunidad de dar a una nueva generación una historia que les anime a perseguir sus sueños, desde luego es algo que no podía dejar pasar.

Aunque 'Mi brillante carrera' sigue siendo un drama romántico, Doran tampoco quería perder de vista el mayor objetivo de Sybylla, y de Miles Franklin: "elegir su propio camino en contra de los deseos de la sociedad". Porque, a pesar del paso del tiempo y que (afortunadamente) ahora las mujeres nos enfrentamos a desafíos diferentes, Doran es perfectamente consciente de que siempre quedan obstáculos por sortear. Y si Sybylla y Franklin lo consiguieron en su momento, no nos viene nada mal la dosis extra de inspiración.

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