'Linternas' acaba de cargarse el futuro del Universo DC tal y como lo conocíamos con el giro final de su primer episodio

El primer episodio de 'Linternas' ha demostrado que la nueva serie de HBO no va a limitarse a contar otra historia de superhéroes. Con una propuesta mucho más cercana al thriller policiaco y a los grandes dramas de misterio, la ficción sigue a John Stewart y Hal Jordan en una investigación aparentemente extraña que poco a poco adquiere dimensiones mucho mayores.

La serie juega con tres líneas temporales -1996, 2016 y 2026- y utiliza el asesinato como punto de partida para construir un misterio que conecta a sus protagonistas con algo mucho más grande. Y entonces llega el golpe: diez años después de los acontecimientos que estamos siguiendo, John regresa a Rushville y descubre que su antiguo mentor, Hal Jordan, ha sido asesinado.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Un misterio enorme

La mayor parte del episodio transcurre en el año 2016, cuando Hal Jordan (Kyle Chandler) está entrenando al joven John Stewart (Aaron Pierre). Ambos viajan hasta Rushville, Nebraska, para investigar unos sucesos extraños en la localidad, un lugar que además tiene una importancia especial para Hal: fue allí donde el alienígena Abin Sur se estrelló y le entregó el Anillo de Poder, convirtiéndolo en el protector del sector 2814. Pero justo después la serie da un salto hasta 2026 para mostrarnos las consecuencias que tuvo aquello.

John regresa a Rushville, esta vez acompañado por la sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald), y ambos encuentran a Hal sentado en las gradas del mismo campo de fútbol donde los dos habían estado una década antes. Solo que ahora está muerto, congelado y tiene un agujero de bala en la frente. Para rematar el misterio, cuando John le quita la nieve de la mano descubre que ha desaparecido su Anillo de Poder. Es aquí donde surge una pregunta evidente: ¿quién mató a Hal Jordan y por qué necesitaba su anillo?

Pero hay otro asunto todavía más extraño: ¿por qué John Stewart no es un Linterna Verde en 2026? La serie establece que en ese momento todavía existen Linternas en la Tierra, ya que Guy Gardner (Nathan Fillion) aparece como uno de ellos en 'Superman', ambientada en 2025. Sin embargo, cuando John llega a Rushville no lleva ningún anillo. ¿Qué pasa entonces? ¿Fracasó durante su entrenamiento con Hal? ¿Abandonó el cuerpo? ¿O quizá ocurrió algo mucho más grave durante esos diez años? Y, por supuesto, queda Guy Gardner como posible sospechoso: si consiguió su anillo antes de la muerte de Hal, podría tener alguna relación con lo sucedido.

Además, la elección de Rushville tampoco parece casual. El pueblo no solo es el lugar donde Hal fue elegido por Abin Sur, sino también donde él y John investigan la presencia de extraterrestres en 2016. Ahora sabemos que, diez años después, esa misma localidad se ha convertido en el escenario de su asesinato, lo que hace pensar que lo ocurrido en 2016 está directamente relacionado con su muerte.

Y ahí está precisamente lo interesante de 'Linternas': aunque forma parte del nuevo Universo DC, la serie parece mucho más interesada en construir un thriller de misterio que en lanzarse de cabeza a las grandes batallas superheroicas. El asesinato de Hal, la desaparición de su anillo y las incógnitas alrededor de John y Guy Gardner pueden terminar teniendo consecuencias enormes para todo este universo. Ahora toca esperar para ver dónde desemboca todo esto.

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