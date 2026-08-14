En 3 días, HBO salda una deuda de 86 años con uno de los mayores superhéroes de DC. Nunca le habíamos visto así en su historia

Es uno de los mayores superhéroes de DC y pocas veces se le ha hecho la justicia suficiente en sus adaptaciones audiovisuales. Y es que 86 años después del debut de su primera encarnación y una adaptación cinematográfica algo olvidable, esta próxima madrugada del domingo al lunes HBO estrena la primera serie protagonizada por Green Lantern. Al menos, la versión de Hal Jordan (aunque el resto tampoco es que hayan tenido mejor suerte).

Bajo el título de 'Linternas' (Lanterns), tenemos la que, al menos para mí, es una de las series que más espero de este 2026 y no solo dentro del género de superhéroes. Una revisión del mito de los Linternas Verdes/Green Lanterns, la gran fuerza policial espacial del Universo DC que nos lleva por todo un misterio criminal en el planeta Tierra.

Décadas de injusticia

En el centro tenemos a Aaron Pierce y Kyle Chandler como el recluta John Stewart y el legendario Hal Jordan, encargados de investigar este misterio en una serie que se enclava dentro del Universo DC diseñado por James Gunn y su socio Peter Safran como máximos responsables de la división de Warner Bros.

Como digo, con esto se salda una deuda de 67 años con el personaje, que apenas ha recibido cariño en lo audiovisual. Tanto que, quitando la película, jamás ha protagonizado una serie propia en todo esto tiempo. Años que pueden aumentar a 86 si contamos la versión de la edad de oro de los cómics, Alan Scott, que poco o nada tiene que ver con toda la mitología de los Lantern Corps que se desarrollaría a partir de 1959.

Si bien los diferentes Green Lanterns no han dejado de aparecer esporádicamente en diversas series animadas y algún que otro live action, la gran mayoría de las veces como secundario, hasta ahora no habíamos visto una versión madura (vía y obra de Kyle Chandler) del Linterna más icónico de todos que, además, fuese el protagonista. Ya solo por eso se marca la diferencia con la versión más novata que encarnó Ryan Reynolds allá por 2011.

No es que no lo intentasen. El devenir tanto de la película de 2011 como los volantazos de DC Studios en los pasados lustros han hecho que diversos proyectos, como 'Green Lantern Corps', se quedasen por el camino. En 2020 se anunció una serie para HBO Max con los responsables del Arrowverso, Greg Berlanti y Marc Guggenheim junto a Seth Grahame-Smith, detrás y con varios Lanterns (entre ellos Alan Scott) de protagonistas y una historia que abarcaba décadas y galaxias.

Un par de años después, con el cambio de régimen en Warner Bros. se tiró a la basura el proyecto, que iba a estar protagonizado por Finn Wittrock y Jeremy Irvine como Guy Gardner y Alan Scott, respectivamente. Entonces se produjo todo un empezar de cero en el planteamiento del proyecto, que acabó derivando en el que se estrena en los próximos días.

Un proyecto firmado por un equipo asombroso: Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, cocreadores y guionistas del episodio piloto. Junto a Chandler y Pierce, 'Linternas' cuenta en su reparto con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

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