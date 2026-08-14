Richard Gere, sobre trabajar con Jennifer Lopez: "Ella fue increíblemente generosa. A veces yo hacía cosas que no la ayudaban a lucirse"

Cuando pensamos en Richard Gere y películas románticas, la primera que nos viene a la cabeza es 'Pretty Woman', donde brilló junto a Julia Roberts. Sin embargo, en la filmografía del actor estadounidense afincado en España hay alguna incursiones más en el género que los más fieles seguro recuerdan. Una de ellas es '¿Bailamos?' (2004), donde trabajó en estrecha colaboración con Jennifer Lopez.

'¿Bailamos?', 'Shall We Dance?' en versión original, no generó ni por asomo el fenómeno de 'Pretty Woman', ni tampoco obtuvo grandes críticas —a día de hoy mantiene un 46% en Rotten Tomatoes—, pero conviene recordar que su reparto era de los que, por aquellos años, podían llenar salas sin demasiado esfuerzo. Gracias a esa combinación de rostros populares y una historia accesible, la película logró triplicar su presupuesto y terminó sumando algo más de 170 millones de dólares.

Tres horas al día durante cuatro meses

Y gracias, claro está, al trabajo de sus estrellas. Que Jennifer Lopez bailaba bien era evidente —aunque también tuvo que someterse a una intensa preparación para adaptarse a la disciplina del baile de salón—, pero Richard Gere no era un bailarín profesional, si bien contaba con cierta formación previa en danza. Por ello, según recoge la BBC News, el actor se entrenó tres horas al día durante cuatro meses bajo las órdenes del reputado coreógrafo australiano John O'Connell ('Moulin Rouge!'). Un esfuerzo físico titánico que buscaba evitar el uso de dobles de cuerpo y que, a sus 54 años, incluso llegó a provocarle alguna molestia durante el rodaje.

"Yo no soy un gran bailarín; solo soy un actor que sabe fingir muy bien muchas cosas"

Un poco reflejo de lo que vemos en el largometraje, Gere nunca estuvo a la altura de Jennifer Lopez como bailarín. "Bailaba tan mal que no me lo podía ni creer. Quería quedar bien delante de ella, pero la situación era clavada a la película. (…) Yo no soy un gran bailarín; solo soy un actor que sabe fingir muy bien muchas cosas". Pero, y de nuevo como en el filme, su compañera le echó una mano: "Es una gran bailarina, y tuvo mucha paciencia conmigo. (...) Fue increíblemente generosa. A veces yo hacía cosas que no la ayudaban a lucirse todo lo bien que podía…".

Gere también aprovechó su entrevista con BlackFilm para elogiar el montaje de la película ya que, en su opinión, no hubiéramos querido verle bailar de verdad. "Aunque, la verdad, algunos bailes salieron bien; los ensayé durante tanto tiempo que podías filmarme de principio a fin y quedaba bien". Y tú, ¿qué opinas? ¿Te gustó ver a la estrella en el rol de un abogado que encuentra la liberación bailando? Por cierto, también salen Susan Sarandon y Stanley Tucci, con Peter Chelsom de director.

Si buscas lo último de Richard Gere, lo puedes ver en 'La Agencia'.

La película actualmente no está en streaming, aunque hace pocos días la emitieron en RTVE Play. Si te apetece, no obstante, disfrutar de Richard Gere, permitidme cambiar de género y recomendaros el visionado de 'La Agencia', una serie de espías protagonizada por Michael Fassbender donde Gere interpreta un papel secundario importante. Su segunda temporada acaba de cerrarse con maestría, y la tienes en SkyShowtime.

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