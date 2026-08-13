Hace 28 años dirigió su única película y luego se separó del cine, pero creó una obra de culto que rompió con lo establecido en el cine gangster

Asumimos sin demasiado problema que el fin último de cualquier cineasta está en el mundo del cine, ya que es la forma cinematográfica más grande y que más prestigio y éxito es capaz de arrojar. Que todos los pasos que se toman antes, como dirección de publicidad, de cortometrajes o de videos musicales, son el camino y no un fin en sí mismo.

Varias generaciones han terminado siendo transformadoras en el cine comercial por venir de estos mundos, formándose ahí antes de pasar al terreno de los largometrajes. De los anuncios firmados por los hermanos Scott hasta toda una generación MTV que se fraguó en los videos musicales, y probablemente tengamos ahora una generación surgida de crear primero contenido en YouTube. De estos mundos es donde podían salir las sorpresas y atrevimientos visuales que hoy consideramos obras de culto, como es el caso de ‘Belly’.

En el estómago de la bestia

Hype Williams, un reputado director de vídeos musicales dentro del mundo del hip hop, dirige una película gangster bastante a contracorriente y visualmente deslumbrante que fue dando forma con el rapero Nas. Este último co-protagoniza junto al también MC DMX un thriller criminal extraordinario que se puede ver gratis en streaming a través de Plex.

Amigos desde la infancia y socios casi inquebrantables en un mundo lleno de peligro, Tommy y Sincere están en búsqueda de la manera más rápida y efectiva de ganar dinero. El mundo de la droga llama especialmente a Tommy, pero esto les arrastrará hacia un destino que terminará o bien en prisión o bien perforados con varias balas.

Hype Williams emplea códigos argumentales que resultan reconocibles en cualquier cinta de gangsters afroamericanos y de barrio que se estrenaba por aquella época, pero los presenta de una manera completamente fuera de lo establecido. Su ritmo pausado y casi vanguardista, junto con un estilo visual saturado y de impacto elaborado junto al director de fotografía Malik Hassan Sayeed llevan a la película a no parecer realmente una película tipo.

‘Belly’: dinamitando la explotación

‘Belly’ es el gran argumento a favor del axioma de que el cine no es de qué trata la película sino cómo trata el tema. La experiencia que elabora Williams produce una inmersión diferente y estimulante que va más allá de cierta superficialidad que pueda compartir con muchas películas del género que proliferaban en el momento. Coge todo lo que sería explotación y lo convierte en arte y ensayo sugerente donde los mundos del hip hop y la violencia cinematográfica se ensamblan en una creación distinta.

La película apenas tuvo éxito, pero sí que ha ido generando interés precisamente por una inventiva visual extraordinaria. Williams volvería al mundo del videoclip y no volvería a dirigir un largometraje después de la experiencia, con varios proyectos que no fueron desarrollados y hasta en cierto punto llegó hasta en la orbita de dirigir ‘Speed Racer’ (que hubiera sido apropiado). Que no haya podido hacer otra película es realmente una oportunidad perdida para desarrollar uno de los talentos más singulares del cine americano.

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