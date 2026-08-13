Hoy en streaming, la película perfecta para doblar con 'La Odisea'. Un clásico protagonizado por Kirk Douglas y con una mirada auténticamente mediterránea

Ahora que tenemos fresquita 'La Odisea' de Christopher Nolan, es el momento perfecto para meternos en la espiral de adaptaciones mitológicas. Y aunque Nolan ha sido muy valiente (y particular) con su propia adaptación de los mitos homéricos, para nada es el primer director en meterse en la odisea particular que es narrar el viaje de Odiseo.

O de Ulises, según la versión que tengamos a mano.

El Odiseo europeo

Allá por 1954 se estrenó 'Ulises' ('Ulise'), una ambiciosa co-producción entre Italia, Francia y Estados Unidos para adaptar 'La Odisea' de Homero en apenas 117 minutos. Con dirección de Mario Camerini, que también guionizó la película junto con Franco Brusati, y producción de Dino De Laurentiis y Carlo Ponti.

Décadas antes de que Nolan apostase por localizaciones reales, Camerini y su equipo ya plasmaron el Mediterráneo y el norte de África en 'Ulises', aprovechando al máximo la ambientación y tratar de recrear el viaje del héroe griego de la manera más fiel posible. No solo eso, sino que 'Ulises' también contaba con un reparto puramente italiano, a excepción de dos fichajes estrella: Kirk Douglas como Ulises y Anthony Quinn como Antínoo, el líder de los pretendientes de Penélope.

A pesar del paso del tiempo, 'Ulises' sigue siendo una película tremendamente entretenida. Que quizás no ha envejecido nada bien en algunos aspectos, como en las relaciones de su protagonista con los personajes femeninos, pero que tuvo unos cuantos aciertos muy inspirados en otros. Especialmente, el doble rol de Silvana Mangano como Penélope y Circe, que añade una capita extra de trasfondo a su relación con Ulises.

La tenemos disponible tanto en Filmin como en Amazon Prime Video, aunque en esta última plataforma con una edición doblada al inglés que es un tanto más corta que la italiana y que a veces cambia de lenguaje según la escena. ¡Toca avisar! Pero si buscamos una versión más fiel a 'La Odisea' y una mirada mediterránea que entiende perfectamente ciertos matices, con el 'Ulises' de 1954 no se puede fallar.

Una película de aventuras con el encanto único de su época. A pesar de que muchos efectos prácticos no son nada de otro mundo, pero que se sostiene de sobra por los dos pesos pesados que encabezan el reparto, porque solo por ver a Douglas y Quinn en acción ya merece la pena recuperarla.

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