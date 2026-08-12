La escena postcréditos de la temporada 2 de 'X-Men '97' no solo adelanta el futuro de la serie, también está llena de guiños ocultos

Nueve episodios y qué viaje nos ha dado la temporada 2 de 'X-Men '97'. La serie animada de Marvel ha terminado su segundo año en Disney+ concluyendo el gigantesco arco argumental que nos ha llevado por estos capítulos y, nada más terminar, nos ha ofrecido un pequeño vistazo al futuro en forma de escena poscréditos. Y una cargada de guiños. Por cierto, a partir de aquí, spoilers.

Una vez acabada con la amenaza de Apocalipsis en un final bastante divisivo para los fans, la serie de Marvel nos ha regalado una pequeña escena post-créditos que adelanta, al menos levemente, qué veremos en la temporada 3. Una temporada ambientada durante la legislatura del recién elegido presidente de Estados Unidos Graydon Creed.

Presidente

Esto, por otro lado, nos indica que o bien el ciclo electoral de la Estados Unidos de este universo concreto de Marvel funciona diferente o bien hemos saltado en algún momento al año 2000. Tiene sentido, por un lado, porque ya hemos tenido alguna que otra trama y elementos de los cómics publicados en la década de los 2000 (ahí tenemos los uniformes, Cerebra y X-Corp).

Por el otro, si damos por hecho que la serie arrancó en 1997, no es descabellado pensar que han pasado los suficientes meses entre unas cosas y otras (se supone que la temporada arranca varios meses después de la primera entrega, por ejemplo) como para haber llegado ya al borde del tercer milenio.

Ahora, el que hará uno de los mayores enemigos de los mutantes como Comandante jefe está por ver. Está claro que tenemos problemas en el frente ya que los ecos de la Operación Tolerancia Cero (que vimos durante el final de la temporada 1) sigue más que presente. Recordemos que entre sus centinelas, y los acólitos del reverendo Stryker, se viene una ola antimutante interesante.

Esta noticia de las elecciones la escuchamos desde el despacho de Valerie Cooper, quien esta ojeando expedientes cuando entra por la puerta la Valerie Cooper verdadera. Y es que tenemos una clásica suplantación de identidad por parte de uno de los villanos que más hemos echado de menos en esta segunda temporada: Mística. La mutante dispara a la funcionaria gubernamental, aparentemente matándola.

El qué planes tiene Mística nos es desconocido de momento pero sí que puede que tengamos la reactivación de la Hermandad de Mutantes Diabólicos, quienes habían sido relegados a un segundo plano por las tramas actuales de los X-Men y, tal como reza el expediente, preparan un ataque a los Estados Unidos.

Hablando de eso, el expediente de Mística está lleno de referencias y guiños. Por un lado, tenemos los retratos de notorios socios, incluyendo, miembros de la Hermandad: Magneto, Sapo, Mercurio, Bruja Escarlata, Pyro, Mente Maestra, Mole, etc. Además, tenemos a familia ya que aparecen nombrados tanto Graydon Creed (Sr.) como Anne Marie y Kurt Wagner.

Pero, además, tenemos otros nombres que pueden haber pasado algo más desapercibido ya que referencian a las actrices que han encarnado a la villana: las actrices de voz Randall Carpenter ('X-Men '97') y Jennifer Dale ('X-Men: La serie animada'); Rebecca Romjin ('X-Men') y Jennifer Lawrence ('X-Men: Primera generación').

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