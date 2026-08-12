'Princesa por sorpresa 3' pierde a una de sus protagonistas antes de empezar el rodaje. "Ya no es mi historia"

'Princesa por sorpresa 3' debería haber sido, a priori, la típica secuela al estilo de 'Ponte en mi lugar de nuevo'. Sencilla de hacer, un ataque directo a la nostalgia y un placer para todos los implicados. Sin embargo, se está volviendo un dolor por culpa de un guion en el que no terminan de acertar, un rodaje que no para de posponerse y, ahora, una actriz que ha decidido no volver, a pesar de que la historia original contaba con ella. Así no va a haber manera de coronarse.

Yas, queen

Julie Andrews tiene 90 años y desde 'Princesa por sorpresa 2', en 2004, tan solo ha aparecido en dos películas de acción real: 'Rompedientes' y 'Aquaman'. De hecho, a día de hoy, si sale de su casa, es para ir a un estudio de grabación y poner voz en 'Los Bridgerton' (ganando un Emmy por el camino) o una película de animación... Así que no, no está por la labor de volver a ponerse delante de las cámaras una vez más, como le ha confesado a Today. Ya ha tenido más que suficiente, y es una decisión más que digna.

No voy a estar. Creo que la historia es ligeramente diferente, y no estoy muy segura de cómo van a hacerlo. Pero es demasiado tarde para que lo haga. Creo que la historia tiene que continuar en la Princesa Mia. Es su historia. No es realmente mía.

También lo ha confirmado con InStyle, donde ha ahondado en los motivos de su negativa: "Creo que estoy jubilada, es la mejor descripción. El equipo de la película me preguntó el año pasado si estaba dispuesta a hacerlo. Fue muy muy duro decir que no, pero lo hice porque creo que he tenido una experiencia fantástica, y me pareció que esta película podría ir muy bien y no necesitaba a la abuela".

'Princesa por sorpresa' no será lo mismo sin ella, pero claro, es normal que a los 90 años, tras quedarse a las puertas de ser una ganadora del EGOT (tiene un Óscar, tres Emmy y tres Grammy, pero, aunque estuvo nominada tres veces, nunca ganó un Tony), quiera, simplemente, descansar y disfrutar de su legado. Porque princesas hay muchas, pero ella es la única reina.

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