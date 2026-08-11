Los espectadores afirman que es la mejor película de Netflix en 2026. Suma 51 millones de visualizaciones y tiene a una actriz ganadora de 2 Óscar

Netflix ha estrenado decenas de películas originales en lo que llevamos de año, desde algunas muy buenas hasta otras que son directamente una completa pérdida de tiempo. Obviamente, cada cual tiene su favorita personal, pero recopilando las valoraciones en IMDb de sus estrenos nos queda que la mejor del año es 'Criaturas luminosas' ('Remarkably Bright Creatures').

Basada en el libro homónimo de Shelby Van Pelt, la historia de esta comedia dramática gira alrededor de Tova, una anciana que se dedica a limpiar un acuario, donde crea un vínculo bastante particular con un pulpo. Eso la impulsa a iniciar una investigación para descubrir qué fue su hijo, quien desapareció muchos años atrás sin dejar rastro alguno.

Dirige Olivia Newman y al frente del reparto de 'Criaturas luminosas' tenemos a Sally Field, una actriz ganadora de dos Óscar que llevaba tres años sin estrenar películas alguna. Junto a ella, el elenco incluye a Lewis Pullman, Colm Meaney, Kathy Baker o Joan Chen.

Un éxito en todos los sentidos

'Criaturas luminosas' se estrenó en Netflix el 8 de mayo de 2026 y, aunque ni una sola semana logró alcanzar el número 1, durante el primer semestre del año sumó 51,3 millones de visualizaciones. Estos datos la sitúan en el puesto 13 entre las películas más vistas de la plataforma en ese periodo.

Son más de 46.000 valoraciones en IMDb, 'Criaturas luminosas' consigue una valoración media de 7,7, superando así con holgura el 7,3 que tienen tanto 'Intercambiados' como 'Mensajes de voz para Isabelle', aunque la primera con más de 23.000 votos, mientras que la segunda supera los 47.000.

Obviamente, esto no es para nada una garantía de que 'Criaturas luminosas' sea una buena película (que cada uno luego tiene gustos y preferencias diferentes), pero sí es un buen indicativo de que ha conquistado al público, ya que alcanzar ese grado de unanimidad no es algo para nada sencillo.

Por mi parte, secundo que 'Criaturas luminosas' es la mejor película de Netflix de lo que llevamos de año, y tampoco se quedaría muy lejos de entrar en mi top 10 particular de 2026 hasta la fecha. Es tierna sin caer en lo meramente manipulador y deja que la historia respire con naturalidad para cautivarnos con su sencillez.

Por cierto, 'Criaturas luminosas' también conquistó a la crítica especializada, pues tiene un 85% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mucho más de lo habitual para una película original de Netflix.

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