John Wayne llegó en 1963 a España a bordo de su yate para rodar una película y se pasó el verano disfrutando de nuestras costas

John Wayne es una de las mayores leyendas de la historia del cine, rodando en Estados Unidos la gran mayoría de sus películas. Sin embargo, también trabajó ocasionalmente en otros países, como cuando en 1963 llegó a España a bordo de su yate llamado Wild Goose -Ganso Salvaje en español- para rodar 'El fabuloso mundo del circo' a las órdenes de Henry Hathaway.

El Duque había comprado el yate en 1962 por una suma de 116.000 dólares de la época. Construido 20 años antes para ser utilizado por la Armada de Estados Unidos, fue en 1948 cuando pasó a manos privadas, siendo primero propiedad de Harold Jones y luego del millonario Max Wyman hasta que Wayne se hizo con él. Eso sí, el actor pronto le sometió a una importante remodelación para convertirlo en un yate de lujo.

Unas vacaciones antes de rodar en Barcelona

Tan satisfecho quedó Wayne con cómo había quedado su Ganso Salvaje que se adelantó al rodaje de 'El fabuloso mundo del circo' para disfrutar de las costas del Mediterráneo y pasar unas vacaciones de verano junto a su mujer Pilar Pallette, dos de sus hijos y varios amigos a los que había invitado para la ocasión.

Además, Wayne se aseguró a su manera de tener más tiempo libre para disfrutar de nuestro país en su yate, ya que rechazó frontalmente el guion de la película escrito por el legendario Frank Capra una vez llegó a España. Por ello, el estudio contrató. El guion tuvo que rehacerse en tiempo récord para que el rodaje finalmente arrancase en septiembre en Barcelona.

Este vídeo de Betevé repasa los pormenores del rodaje de 'El fabuloso mundo del circo' en Barcelona, desde el hecho de que 600 habitantes de la ciudad tuvieron la oportunidad de participar en el rodaje como extras. Luego la grabación se trasladó al estudio de Samuel Bronston en la Comunidad de Madrid.

John Wayne en 'El fabuloso mundo del circo'

Estrenada finalmente en 1964, 'El fabuloso mundo del circo' cuenta la historia de Matt Masters, un excepcional jinete interpretado por Wayne que es además el propietario de un circo que lleva su nombre. Hace años que tiene como pupila a Toni (Claudia Cardinale), con la que además mantuvo un romance en el pasado. Ella, interpretada por Rita Hayworth, además decidió dejar de lado el mundo del circo tras el suicidio de su marido.

Por desgracia, 'El fabuloso mundo del circo' fue un sonado fracaso comercial, suponiendo además la última superproducción que Bronston rodó en España. Por su parte, Wayne siguió siendo el orgulloso dueño de Ganso Salvaje hasta su muerte en 1979, cambiando entonces varias veces de dueño hasta que Cruceros Hornblower se hizo con él en 1996. De hecho, aún hoy se utiliza para organizar cruceros con cena en California.

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