El creador de 'Fairy Tail' ya tiene un nuevo manga en marcha para dejar atrás a Natsu Dragneel, y tiene clarísimo quién es su mayor rival: "¡Toca darlo todo!"

No se puede decir que Hiro Mashima, el creador de 'Fairy Tail' no sea prolífico y currante. Antes de su gran manga de fantasía ya publicó dos series, arrancando su carrera con la exitosa 'Rave Master', pero a pesar de la fama que ha alcanzado en los últimos años con 'Fairy Tail' no se ha dormido en los laureles.

Desde entonces ha venido trabajando en varias series de manga paralelamente, y por si fuera poco ahora ha confirmado que tiene una nueva en marcha.

Otra más para la pila

Tras 'Fairy Tail', Mashima se arrancó con la aventura de ciencia ficción de 'Edens Zero', algunas historias cortas, y desde 2023 viene publicando 'Dead Rock'. Pero el mangaka no se conforma y se ve que le gusta eso de trabajar en varias historias a la vez así que ya prepara su siguiente proyecto.

El anuncio ha llegado para celebrar el 20 aniversario de 'Fairy Tail', que empezó a publicarse el 2 de agosto de 2026. Y aunque Mashima no ha soltado prenda sobre de qué trata su nuevo manga, sí que tiene un objetivo muy concreto: superarse a sí mismo.

"Hace veinte años, jamás imaginé que 'Fairy Tail' sería una obra tan amada durante tanto tiempo. ¡Todo mi agradecimiento para el personal, el equipo editorial, mis amigos, familia y a los fans que me han apoyado desde entonces!", escribió Mashima desde su cuenta de X, el antiguo Twitter. "Mis personajes favoritos cambian con el tiempo, ahora son Happy y Ichiya-san. Son la esencia del humor en la historia, ¿a que sí? Actualmente estoy planteando una nueva obra, pero mi mayor rival se ha convertido en mi propia creación ¡Toca darlo todo!"

Mashima intentó superar el éxito de 'Fairy Tail' con 'Edens Zero'. Y hay que decir que, aunque llegó a extenderse durante 33 volúmenes y seis años de publicación, no llegó a alcanzar el nivel de fama e impacto cultural que tuvo su hermana mayor. Todavía es muy pronto para hablar de 'Dead Rock', que por ahora solo tiene 7 volúmenes y ni siquiera se ha adaptado a anime, así que por ahora juega en una liga muy inferior.

El mangaka es perfectamente consciente de que el éxito de 'Fairy Tail' no es fácil de alcanzar ni replicar, así que tiene sentido que él mismo sea su propio rival a batir. Veremos si finalmente lo logra, y si pronto nos trae noticias sobre su próximo proyecto.

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