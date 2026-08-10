Hoy en TV, una de las mejores películas de los 80 firmada por un Francis Ford Coppola que se reivindicó a sí mismo

Para todas las dimensiones épicas que se ha dado a su cine, o al menos a sus obras más populares, el cine de Francis Ford Coppola se ha desmarcado por indagar en la intimidad emocional compleja de sus personajes. Eso le ha permitido hacer films juveniles fuera de lo común y asombrosos como ‘La ley de la calle’ (’Rumble Fish’).

Se va a haber un follón

Una de las mejores películas de la filmografía del italoamericano y también la mejor de sus films de delincuencia juvenil, que también son adaptaciones de S.E. Hinton. Con Matt Dillon en el papel principal, esta odisea rebelde se va a poder ver hoy en televisión a partir de las 22:03 a través de Squirrel, además de en streaming a través de Filmin.

Cautivado todavía por el recuerdo de su hermano como líder de una pandilla juvenil de rebeldes, donde su imagen de motero imponía respeto y admiración, Rusty James decide recuperar esos tiempos y reclamar su lugar como heredero de la organización y de las calles. Este impulso le llevará a meterse de lleno en una pelea callejera.

Desde coartadas aparentemente más libres y experimentales con ese uso de lo lírico y el blanco y negro, casi próximas a sus inicios, Coppola vuelve a explorar legados y relaciones familiares intrincadas conectadas con el crimen. Pero las ansias de libertad aquí aportan matices diferenciales a esta historia.

Su derroche de estilo es más notorio que en su adaptación de ‘Rebeldes’ (’The Outsiders’), pero aquí los brochazos permiten dar mucha más profundidad y distinción a la misma aproximación de las juventudes perdidas. La fantasía motera acaba encontrando la textura cinematográfica ideal para tener al espectador atrapado durante hora y media.

Hipnótica y emocionante en su melodrama, sin perder apariencia cruda en el proceso, ‘La ley de la calle’ es otra exhibición de un actor esplendido como Dillon. Coppola también saca lo máximo de talentos como Mickey Rourke, Diane Lane o su sobrino Nicolas Cage, creando un cuadro amplio que da mucho deleite contemplar.

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