Número 1 de Netflix en 84 países. La película de ciencia ficción con un gran dúo protagonista que está arrasando con todo

El cine de ciencia ficción vuelve a triunfar en Netflix, un género que siempre ha tenido bastante predilección en el top histórico de la plataforma. Veremos si 'La última casa' llega a tanto, pero por ahora arrasa al convertirse en la película número 1 de Netflix en 84 países.

Todos los detalles sobre 'La última casa'

La historia de 'La última casa' gira alrededor de una familia que se ve envuelta en una situación inexplicable: se quedan atrapados en una casa, siendo incapaces de salir de ella. Los recursos pronto empiezan a escasear, por lo que tendrán que ser inteligentes para lidiar con la situación y desentrañar la misteriosa fuerza que los atrapa.

Detrás de 'La última casa' tenemos al guionista Matthew Robinson, a quien también debemos los libretos de la notable 'De amor y monstruos' y la estupenda 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras', y el director Louis Leterrier, máximo responsable de 'Ahora me ves' o la esperadísima 'Fast & Furious 11', la película final de la saga.

Buenos nombres para confiar en que hayan hecho algo al menos entretenido, pero es que además al frente del reparto tenemos al dúo formado por Greta Lee ('Vidas pasadas') y Wagner Moura, el inolvidable Pablo Escobar de 'Narcos'. Con todo eso era imposible no tener al menos esperanzas en que pudiera ser una de esas buenas películas originales de Netflix que se estrenan de vez en cuanto, pero parece que no ha sido el caso.

Y es que una cosa es tener éxito popular y otra muy distinta ser una buena película. En el caso de 'La última casa', se tiene que contentar con un flojo 34% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero es que los espectadores que han votado allí le dan un índice de aprobación aún más bajo, pues se queda en un 26%. Y en Letterboxd tampoco aprueba, pues consigue una nota media de 2,37 sobre 5.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026