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'Harry Potter' regresa a los cines de México para celebrar 25 años de magia con coleccionables que pocos podrán tener (y no porque sean tan exclusivos)

El homenaje a las cuatro casas de Hogwarts se convierte en el recuerdo perfecto para este aniversario

Harry Potter Regresa A Los Cines De Mexico Para Celebrar 25 Anos De Magia Con Coleccionables Que Pocos Podran Tener Y No Porque Sean Exclusivos
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Joel Calata

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Las salas de cine en México están a punto de llenarse de la magia que vivimos cuando fuimos partícipes de una de las más grandes sagas de fantasía del mundo, con motivo del 25.º aniversario de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', Cinepólis prepara una nueva colección de coleccionables inspirados en el universo mágico creado por J.K. Rowling

La promoción incluye cuatro vasos temáticos dedicados a las casas de Hogwarts: Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw. Cada vaso reproduce los colores característicos de su casa e incorpora un popote a juego, además del logotipo del 25.º aniversario

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La colección se completa con una llamativa palomera con forma del Sombrero Seleccionador, acompañada por cuatro libros decorativos que representan a las distintas casas de Hogwarts cuyo diseño busca reproducir la apariencia del famoso sombrero, mientras que los libros incorporan detalles en tonos dorados y los colores de las cuatro casas que conforman Hogwarts.

Harry Potter Regresa A Los Cines De Mexico Para Celebrar 25 Anos De Magia Con Coleccionables Que Pocos Podran Tener Y No Porque Sean Exclusivos 1

Sobre los vasos, los aficionados a los coleccionables notaron que el diseño es de un gran parecido al de la película de 'Super Girl', que llevaba una gabardina en alusión al personaje, sin embargo, eso quedó en segundo plano cuando se dieron a conocer los precios: 365 pesos para cada vaso (incluyendo la bebida). Pro su parte, la palomera del sombrero y los libros tendrán un precio de 869 pesos con palomitas incluidas.

La preventa exclusiva para miembros Fanático y Súper Fanático comenzará el 12 de agosto, mientras que la venta general arrancará el 13 de agosto.

Harry Potter Regresa A Los Cines De Mexico Para Celebrar 25 Anos De Magia Con Coleccionables Que Pocos Podran Tener Y No Porque Sean Exclusivos 2

Estos coleccionables estarán disponibles en Cinepólis seleccionados de México, por lo que no llegarán necesariamente a todos los complejos y lo mejor es consultar previamente en el cine más cercano para comprobar su disponibilidad. 

Todo ello servirá como anticipo del preestreno del 25.º aniversario de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', previsto para el 27 de agosto, una nueva oportunidad para que los fans de la saga regresen a Hogwarts y, de paso, se hagan con algunos de los artículos promocionales más llamativos de esta celebración.

Fotos de Jonathan Rivera

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