Arturo Pérez-Reverte dicta sentencia sobre 'La odisea' y arremete contra el Odiseo de Matt Damon: "No es el héroe mediterráneo que nos contó Homero"

El enorme éxito de 'La odisea' ya es indiscutible por mucho que haya quedado un tanto eclipsado por el de 'Spider-Man: Brand New Day'. Ahora la película de Christopher Nolan vuelve a ser noticia porque Arturo Pérez-Reverte ya ha podido verla y ha dictado sentencia sobre ella: la película muy bien, pero no pasa lo mismo con Matt Damon.

El famoso escritor no ha quedado para nada satisfecho con el trabajo de Damon como Odiseo, asegurando que "carece de astucia, grandeza, épica, verdaderos remordimientos", apuntando además que palidece aún más por la comparación con Ralph Fiennes, quien interpretó recientemente al mismo personaje en 'El regreso de Ulises'.

Sin piedad con Matt Damon

Eso sí, Pérez-Reverte también tiene espacio para hacer una crítica soterrada al autor de 'Memento' al asegurar que "licencias nolanescas aparte, gran película", pero hizo mucho más énfasis en su decepción con Damon al señalar que "no es el héroe mediterráneo que nos contó Homero".

Personalmente, una crítica tan dura hacia Damon me parece fuera lugar, ya que depende más del enfoque elegido por Nolan a la hora de cómo adaptar el personaje de Homero. El actor simplemente tuvo que reflejar eso, y ahí creo que ofrece una gran interpretación.

Eso sí, el creador del Capitán Alatriste insiste en otro mensaje en la antigua twitter donde afirma que "yo definiría a Matt Damon, en esta película, como un turista gringo de viaje por un Mediterráneo del que no tiene ni puta idea. Con cara de un tío de Arkansas que no entera de nada". Sin piedad.

Con todo, habrá que ver qué pasa con Damon, pues tampoco sería para sorprendente que el actor fuese nominado al Óscar por su trabajo en 'La odisea' -que lo gane ya sí que va a estar más complicado-. De hecho, la película parte actualmente como la gran favorita y los primeros miembros de la Academia que pudieron verla ya dejaron claro que el resto de estrenos lo iban a tener muy difícil para superarla.

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