'El regreso de Ulises' no tiene caballos gigantes ni corazas con pectorales, pero creo que es más fiel al mito de lo que podrá serlo 'La Odisea' de Nolan

'La Odisea' de Christopher Nolan promete ser una tremenda megaproducción cinematográfica que ya ha reunido a grandes estrellas y va a costar varios riñones. Nolan promete traer a la vida el mito homérico con Matt Damon en una visión épica y grandiosa de la travesía de Odiseo.

Pero, aunque todavía falte mucho para su estreno, creo fervientemente que ya hay otra adaptación de 'La Odisea' que la ha superado con creces y que ha entendido a la perfección a sus personajes. 'El regreso de Ulises', un drama psicológico protagonizado por unos Ralph Fienne y Juliette Binoche espectaculares que podemos ver estos días en cines.

Sin glamour y con callos

'El regreso de Ulises' ('The Return') de Uberto Pasolini se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Toronto y ha ido teniendo un estreno en cines muy limitado antes de su paso por los cines de España. Frente al descomunal presupuesto de Nolan, la película de Pasolini es una producción europea rodeada en Grecia e Italia, que se aleja de los aspectos épicos del mito para centrarse en el drama humano.

Os avanzo que 'El regreso de Ulises' no mostrará el caballo de Troya, ni la lucha de Odiseo contra el cíclope ni su encuentro con Circe. En su lugar nos muestra a un Odiseo reventado que llega por fin a su hogar después de veinte años fuera y se encuentra una isla completamente cambiada, con un pueblo desolado y oprimido bajo las exigencias y abusos de los pretendientes de Penélope y a una reina cada vez más agotada y al límite.

'El regreso de Ulises' es un drama humano y psicológico. Que en lugar de recaer en los aspectos míticos de la historia de Odiseo se centra en los traumas que ha ido acumulando en estos veinte años, con los horrores de la guerra de Troya sobre sus espaldas y la culpa por todas las barbaridades que ha ido cometiendo para volver a su hogar.

La película de Pasolini no tiene el glamour de una gran superproducción ni tira de fantasía. Se centra en mostrarnos el lado humano de la historia y buscando su aspecto más crudo y realista, un drama psicológico ambientado en la Grecia de la Edad de Bronce.

Ralph Fiennes nos deja un Odiseo espectacular, dañado por la guerra y su viaje, y que no cree que merezca recuperar su vida. Su transformación física en un veterano de guerra nos termina de vender por completo el retrato, con un Fiennes (mamadísimo) que se ha quemado por completo y que se convierte en una máquina de matar en taparrabos que no deja títere con cabeza cuando decide abrazar al monstruo que ha estado reprimiendo.

El otro pilar es Juliette Binoche, que nos ofrece una Penélope con una entereza tremenda que se niega a doblarse ante los animales que asedian su hogar, y que demuestra que es una reina inteligente y astuta en cada paso que da. El tándem de Fiennes y Binoche levanta por completo este drama familiar y demuestra que han entendido a la perfección a Odiseo y Penélope.

Sí que es cierto que 'El regreso de Ulises' se puede hacer un tanto larga, especialmente en su último tramo, al recrearse y extenderse en la crueldad de los pretendientes. Es una película pausada que hay que tomarse con calma, porque ataja las escenas más movidas sin ninguna un ápice épico y yendo a lo sucio y mundano, con lo que puede no ser para todo el mundo.

Pero si buscamos un retrato fiel del mito original, o simplemente un drama con un veterano de guerra que regresa a un mundo que no comprende, 'El regreso de Ulises' nos va a dar todo lo que buscamos.

