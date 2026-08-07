Más de 400 mangas completamente gratis. Así es la nueva plataforma digital donde podemos leer 'One Piece', 'Naruto', 'Kimetsu no Yaiba' y muchas más series legendarias

Hace unos años teníamos que esperar y esperar hasta que alguna editorial se animase a licenciar ciertos mangas para poder leerlos. Con la llegada de servicios digitales como MANGA Plus o K Manga (o incluso Webtoon), la cosa ha cambiado por completo y el manga legal se ha vuelto mucho más accesible.

Ahora la editorial Shueisha ha dado un paso más allá con la creación de MANGA MILLION, una nueva plataforma digital donde ya se pueden leer más de 400 títulos.

Un paso histórico

Es un proyecto tremendamente ambicioso por parte de la editorial, ya que se plantea como una estrategia a nivel internacional que permitirá leer sus series en más de 100 idiomas.

Ya con su lanzamiento, tenemos disponibles en MANGA MILLION más de 400 mangas de la editorial, incluyendo algunos de sus grandes iconos: 'One Piece', 'Naruto', 'Kimetsu no Yaiba', 'Jujutsu Kaisen', 'Nana', 'Kimi ni Todoke' 'Kingdom' o 'Spy x Family'. Aunque no solo se vive de grandes éxitos, y desde Shueisha también prometen que unas 300 series serán traducidas por primera vez en ciertos idiomas, para facilitar aún más la accesibilidad. Entre los idiomas confirmados tenemos el inglés, chino, hindi, árabe, español, francés, turco, tagalo, coreano y polaco.

"Una de las misiones más importantes de quienes publicamos manga es llevar al mundo el talento de sus creadores", ha dicho mediante un comunicado de prensa Hideaki Hayashi, presidente y director ejecutivo de Shueisha. "MANGA MILLION” ha sido posible gracias a la valiosa colaboración de estos creadores. En el año en que Shueisha celebra su centenario, esperamos que este proyecto genere nuevas conexiones con lectores de todo el mundo, les permita descubrir la riqueza y diversidad de la cultura del manga y sirva de inspiración para las nuevas generaciones de creadores".

No se quieren quedar únicamente en mangas shonen de acción, y Shueisha adelanta que de más de 150 obras pertenecen a la demografía shojo, así que desde luego se está tratando de apostar por un catálogo muy diverso. El objetivo ha sido claro: traducir "un millón de páginas de manga a 100 idiomas" para celebrar el centenario de Shueisha. Un proyecto ambicioso por parte de la editorial, y con el que de paso los lectores y fans salimos ganando para muy bien.

Ahora bien, MANGA MILLION será un servicio limitado, y por ahora no se sabe cuánto tiempo estará en pie. Podemos acceder a todos su vasto catálogo de manera gratuita a través de la web oficial, y mejor aprovecharlo mientras esté disponible. Quizás el dibujante de 'Dr. Stone' no andaba tan desencaminado con su idea para acabar con la piratería, y en Shueisha estén probando las aguas a ver qué tal funciona la estrategia...

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