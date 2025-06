A MANGA Plus le sale competencia. 'Shingeki no Kyojin', 'Blue Lock' y hasta 400 mangas de Kodansha ya se pueden leer online y completamente gratis

Si nos gustan los mangas de la editorial Shueisha podemos seguir las nuevas actualizaciones a través de MANGA Plus, pero en Japón todavía hay muchas editoriales a las que no podemos seguir el ritmo hasta que llegan los tomos de la mano de las editoriales.

Ahora bien, desde Kodansha se han puesto las pilas y ya han lanzado su app K Manga de manera oficial en Europa, con lo que nos abre la puerta a poder disfrutar de algunos de los mejores mangas recientes de manera gratuita y legal.

Tenemos lectura para rato

K Manga ya está oficialmente disponible en gran parte de Europa, y específicamente también en España. Podemos descargar la app tanto para Android a través de Google Play Store y para iOS a través de App Store. Se espera que próximamente también se habilite una versión web para poder leer desde cualquier navegador, pero todavía no se ha anunciado una fecha concreta.

A través de K Manga podremos acceder a más de 400 mangas de la editorial Kodansha, entre las que hay que mencionar 'Shingeki no Kyojin', 'Blue Lock', 'Tokyo Revengers' o 'Fairy Tail'. Además, podemos ir siguiendo los nuevos en la app según se publican en Japón gracias a la publicación simultánea (simulpub) y acceder a varios mangas originales de la app japonesa Magazine Pocket, como 'Dont Toy with Me, Miss Nagatoro'.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que K Manga todavía está en pañales respecto a Europa y aún tiene algunas pegas. La mayor de estas es que los mangas de la app tan solo están disponibles en inglés, aunque sea la traducción oficial de cada serie. Pero teniendo en cuenta que muchísimos de estos mangas ya se publican en Europa, es muy posible que poco a poco se vayan incluyendo más traducciones, como pasó también con MANGA Plus.

Aún así, es una buenísima noticia y se nota que en Japón van queriendo cuidar poco a poco el mercado internacional al ponernos más fácil la lectura (y, de paso, intentar disuadir a los piratas).

