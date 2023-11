El anime de 'Shingeki no Kyojin' se despide por todo lo alto después de 10 años. MAPPA cierra el telón con un episodio espectacular pero que no convencerá a todos los fans

Vale, ya está. ¡Ya hemos llegado! Han pasado diez años desde que empezó a emitirse 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), que por aquel entonces se animaba desde WIT Studio y contaba con un equipo creativo diferente. El anime tuvo una primera temporada de 25 capítulos que dejó patidifuso y enganchado a internet, y desde entonces el fenómeno solo ha seguido creciendo y creciendo.

A partir de 2020 el anime quedó en manos de MAPPA, que ha ido alargando esta temporada final el pequeñas cucharadas y ya se ha despedido con dos especiales para cerrar del todo la historia de Eren Jaeger, Paradis, Eldia y los titanes.

Entrega tu corazón

El episodio final ha llegado a Crunchyroll nombrado como 'The Final Chapters Special 2', y arranca muy limpiamente justo donde nos dejó el anterior especial que se pudo ver en marzo.

Después de que Eren despertarse a los titanes de los muros y los desatase por el resto del mundo con el Retumbar, nació una extraña alianza entre sus antiguos compañeros del Cuerpo de Exploración y los Guerreros de Marley para intentar detenerle y salvar lo que se pueda. Y tras ver los horrores y lo arrollador del Retumbar en el anterior episodio, con este capítulo final nos metimos de lleno en la última batalla para cerrar del todo el chiringuito.

Se ha hablado mucho del favor que le ha hecho el anime al manga original de Hajime Isayama, porque a lo largo de los años ha conseguido elevar todo el apartado gráfico y especialmente las secuencias de acción. Los dos estudios hicieron un trabajo espectacular, pero ha sido un acierto por parte de MAPPA tirar de CGI para los titanes (dándole mucho más un aspecto de criaturas tétricas) para conseguir una serie de planos y escenas arrolladoras.

Gran parte del peso del capítulo final lo tiene esta batalla decisiva, y 'Shingeki no Kyojin' sabe darle su tiempo a cada uno de sus personajes... Aunque lógicamente se nota quiénes son los niños bonitos de Isayama y el estudio y Mikasa, Levi y Reiner se llevan los mejores momentos. Y también que si Isayama tenía algunas cuentas pendientes con cómo contó su manga en su momento, se ha podido quedar a gusto metiendo la mano en el anime.

Es un episodio largo (de una hora y 24 minutos), pero con un ritmo muy bueno que casi lo hace corto gracias a un buen equilibrio entre la batalla y los momentos más reflexivos. También ayuda que cambiemos de punto de vista a menudo para salirnos del combate principal, porque 'Shingeki no Kyojin' tampoco nos deja que nos olvidemos de las victimas de pie de calle y algunas de las escenas más desgarradoras del capítulo vuelven a ser al mostrarnos a las víctimas anónimas a las que está asesinando Eren con el Retumbar.

Para los que vienen del manga, el anime no ha cambiado demasiado y tan solo ha ampliado algunos momentos concretos para dar un poco más de aire cuando hace falta o crear un impacto más profundo. Así que con los spoilers justos (y como se veía venir): no, no hay un final original y diferente en el anime, que ha resultado ser una de las mejores y más fieles adaptaciones de un manga por mucho que no contente a todos.

Final, pero no del todo

El final del manga trajo mucha polémica, y por desgracia donde más cojea el final del anime es en la misma pata porque puede hacer milagros hasta cierto punto. Aunque eso sí, posiblemente es el capítulo mejor animado de toda la historia de la serie, y uno de los mejores trabajos de MAPPA en toda su trayectoria.

Mientras que en el manga casi nota cuando Isayama tomó el turbo para ir cerrando rápido, MAPPA ha sabido darle un mejor ritmo a 'Shingeki no Kyojin' en algunos tramos, que sumado a la banda sonora de Kohta Yamamoto y al increíble trabajo de los actores de voz consigue ponerte la piel de gallina en muchas escenas que han elevado todavía más el drama entre los personajes.

Y en especial escenas como la conversación final entre Eren y Armin han terminado siendo de las más impactantes y bonitas entre tantísima acción desmesurada, y te abofetea bien claro con todo el mensaje de la serie por si te faltaba por captar algo después de todos estos capítulos.

Aún así, 'Shingeki no Kyojin' te deja un sabor de boca agridulce pero tiene un final perfectamente consecuente con lo que Isayama nos venía contando desde el principio, especialmente para Eren y Mikasa.

No es una historia con un final feliz, y deja claro que los errores de los humanos y sus sociedades están destinadas a repetirse durante miles y miles de años porque no aprendemos a no matarnos unos a otros(que por otro lado no hay más que salirse del anime y echar un ojo a nuestros libros de historia para ver lo que el mangaka nos está criticando con poca sutileza).

Entrando en los spoilers justos, el gran pero que se le puede echar a 'Shingeki no Kyojin' es un final cojo para la gran mayoría de sus personajes, y para su propio mundo. Nos deja una puerta demasiado abierta y sin una resolución inmediata, y la sensación de que la guerra no se va a terminar por mucho Retumbar y por muchos titanes que haya habido de por medio. Pero si había que llegar a un final, después de 10 años era muy complicado llegar a uno que satisfaga a todo el mundo.

Aún así, la espera entre capítulos y temporadas ha merecido completamente la pena y ha coronado a 'Shingeki no Kyojin' como uno de los mejores animes de los últimos años que merece la pena ver por lo menos una vez en la vida.

