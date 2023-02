"Anime Original Ending": el clavo ardiendo al que los fans decepcionados de 'Shingeki no Kyojin' se siguen agarrando tras el polémico final del manga

El final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') se está alargando más que un día sin pan. La "Temporada Final" arrancó en 2020 y ha venido dividida en varias tandas... y su tercera parte también vendrá dividida en dos partes (contratantes).

Con todo el tiempo que ha ido pasando, a los fans les ha dado tiempo a revisar con lupa sus momentos favoritos del anime, analizar cosas que quizás se habían pasado por alto, y también de llenar internet de teorías. En este tiempo también se publicó un capítulo final del manga de Hajime Isayama que causó la discordia entre los fans, y se fue todavía más de madre tras el epílogo final.

La cosa llegó a tal punto que Isayama llegó hasta a pedir perdón por el final del manga, porque por lo visto algunos fans le habían mandado todo tipo de lindezas por carta que incluso incluían amenazas de muerte. Como no todo es podredumbre en los fandoms, otra sección de los fans descontentos empezó a dedicar sus energía en otro frente: teorizar sobre un final diferente para el anime.

¡Ojo, a partir de aquí van spoilers del manga y el anime de 'Shingeki no Kyojin!'

Tanta bola para esto

A ver, a nivel personal hay que decir que a mi el final de 'Shingeki no Kyojin' me desinfló un poco y me dejó un poco en plan... "Bueno, pues hale". Aunque eso no llegó a invalidar la calidad del resto de la historia y sigo creyendo que es uno de los mejores animes que hemos visto en los últimos años.

Aunque Isayama tuviera muy claro como quería terminar su manga y qué contar con él, el final fue muy agridulce para muchos fans, sobre todo porque en el último tramo vemos a Eren convertirse en un villano implacable a quien no le importa llevarse al resto del mundo por delante.

Al final gracias a una alianza entre Mikasa, Armin y el grupo de Paradís con Reiner y los Guerreros de Marley se consigue poner freno al Titan Final de Eren con una escena muy emocional en la que Mikasa termina matando a Eren.

El final del manga y su epílogo nos muestra cómo pasa el tiempo y Mikasa llega a tener su propia familia (con su propio marido misterioso, a lo Historia Reiss). Mikasa sigue recordando a Eren y nunca supera del todo su muerte, y además da un poco igual todo lo que se ha perdido en la guerra porque los conflictos vuelve a aparecer tras unos años.

Entre que Eren terminó siendo el villano aparente de la serie, que encima muere, y con la sensación de que todo lo que había pasado no valía para nada... Pues no, el final no cuajó muy bien. Así que si ya había rondando por internet teorías de que el anime y el manga transcurrían en líneas temporales diferentes, ahora se convirtieron en el clavo ardiendo al que todo el mundo se quería agarrar... El "Anime Original Ending".

Si no me gusta el final, es que igual hay otro mejor

Según los fans, en realidad existen tres líneas temporales diferentes y podemos diferenciarlas por la manera en la que muere Eren. La primera en realidad nunca llegamos a verla y habría ocurrido antes del manga, con Eren muriendo cuando le llega la hora 13 años después de heredar el Titán de Ataque de su padre.

En esta línea temporal, Mikasa y Eren habrían dejado de lado la guerra para fugarse y vivir tranquilos, y Eren habría muerto apoyado en la pared. Así que cuando empieza el manga, Eren despierta de un sueño encantador y con la espalda apoyada en un árbol.

En el anime el pobre no tiene un despertar tan plácido en la primera escena, porque se despierta con la cabeza apoyada en la hierba y muy agitado, como si hubiera tenido un sueño terrible. Las teorías apuntan a que el anime continúa la línea temporal del manga y Eren ha visto en su sueño todas las cosas horribles que han pasado en el tramo final... y además su posición coincide con el hecho de que Mikase entierre su cabeza bajo ese mismo árbol.

Así que en 'Shingeki no Kyojin' tendríamos varios ciclos que ocurren de manera similar con algunos cambios. Y gracias al Titán Fundador y al Titán de Ataque, Eren puede acceder a sus recuerdos de estas líneas temporales diferentes.

El problema de esta teoría es que tras la 'Temporada Final Parte 2', cada vez se está volviendo más improbable que termine ocurriendo. El anime ha sido muy fiel a la hora de adaptar el manga y llegados a este punto no hay demasiado margen de maniobra.

¿Pero y sí?

Cuando Eren es decapitado por el tremendo chupinazo que le pega Gabi en el capítulo 78 del anime, Zeke consigue atrapar su cabeza justo a tiempo y durante unos segundos Eren tiene una suerte de "flashbacks". En estos momentos Eren ve algunos momentos de su pasado, pero también algunas escenas que no han ocurrido en el anime, como a un Armin con gafas y una Mikasa gótica como aparecen en el manga parodia 'Attack on Titan High School'.

#AttackOntitan

THE CAMEO OF GOTHKASA AND NERD ARMIN pic.twitter.com/OjcDRCJ4gq — X (@errorzyntax) January 23, 2022

Más allá de que fuera un huevo de Pascua por hacer la gracia, esta secuencia también se ven algunos planos curiosos como Reiner en una sauna, y un pájaro gigante volando sobre los muros. Estas escenas que no había aparecido en el anime hicieron pensar a muchos fans que Eren estaba viendo diferentes fragmentos de otras realidades, incluyendo una en la que Falco ya se había convertido en Titán.

Para apoyar más la teoría del final original y las diferentes dimensiones, también se han señalado algunos cambios en las paletas de colores... Como la bufanda de Mikasa siendo negra en vez de roja en uno de estos flashbacks, o que los ojos de Eren en el tráiler más reciente parezcan azules como en la coloración del manga, mientras que en el anime siempre han sido verdes.

Con lo mucho que está alargando MAPPA el final del anime, los defensores del "Anime Original Ending" insisten en que el estudio e Isayama han estado trabajando en un final diferente, y que por eso se han ido retrasando los capítulos finales de la serie. Especialmente con las reacciones tan violentas que hubo tras la publicación del manga, había quien teorizaba que los retrasos en los calendarios habían sido para tratar de arreglar el desaguisado en el anime y así dejar a todo el mundo contento.

Sí que es cierto que aunque sabemos que ahora nos llega un primer capítulo muy largo, todavía no se ha confirmado del todo la duración de los siguientes ni su fecha de estreno, así que igual podríamos tener un pequeño arco que nos sorprenda con algún giro inesperado.

Pero en cualquier caso, haya "Anime Original Ending" o no, 'Shingeki no Kyojin' ha sido un viaje impactante y una serie impresionante. Ahora solo nos queda ver si se cumplen las teorías o MAPPA termina de adaptar el manga tal y como quiso Isayama en su momento.