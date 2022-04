'Shingeki no Kyojin': cuántos titanes diferentes hay y cuáles son sus poderes

Uno de los elementos más importantes de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') y del que claramente no se puede prescindir es de los titanes. Aunque en un principio no parecen más que una masa de enemigos contra los que pelear, según avanza el anime vamos descubriendo que en realidad hay muchos tipos de titanes y que no son simplemente monstruos descerebrados que comen humanos.

Hay hasta 11 clases de titanes diferentes con habilidades de todo tipo. Aunque vamos a intentar hacer spoilers de toda la trama del anime, sí que vamos a hablar un poco de los poderes de cada titán y de sus portadores, así que ojo si todavía os tenéis que poner al día con las últimas temporadas.

Además de los primeros titanes que conocemos, existen los Nueve Titanes especiales que descienden del titán original de Ymir Fritz. Estos titanes tienen un aspecto y habilidades específicas, son inteligentes y capaces de crear estrategias y trabajar juntos... y son controlados por un humano en su interior. ¿La parte mala para su portador? Solo tiene 13 años para vivir desde el momento en que hereda uno de estos Nueve Titanes, no se puede tener todo en esta vida.

Los poderes de estos Nueve Titanes han ido pasando por diferentes portadores durante 2000 años tras la muerte de Ymir Fritz. Las habilidades de estos titanes y su potencial son uno de los puntos clave del conflicto principal que nos presenta 'Shingeki no Kyojin', ya que los Nueve Titanes han sido utilizados de manera devastadora en diferentes guerras e invasiones.

Titanes puros

Los titanes puros son los primeros que conocemos y hasta el inicio de la serie prácticamente los únicos que existen para los habitantes de los muros. Son criaturas de entre dos y quince metros sin aparentemente demasiada inteligencia. Su única motivación parece ser atacar y comerse a los humanos, y solo se les puede matar con un corte profundo en la nuca.

Parte de la labor del Cuerpo de Exploración también consiste en estudiar a estos seres para determinar su origen y cómo se les puede eliminar de manera más efectiva. Bean y Sawney son dos titanes puros que Hange Zoë consigue capturar para averiguar más sobre estas criaturas.

Titanes anormales

Esta es una variación de los titanes puros que posee algún tipo de comportamiento inusual que se sale de la norma, o que incluso demuestra ser más inteligente de lo que se podría esperar.

Algunos titanes anormales pueden ignorar objetivos cercanos para atacar en una zona donde puedan causar más daño, mientras que otros también corren o saltan más rápido de lo normal. Algunos titanes anormales pueden incluso llegar a hilar pensamientos y hablar en lengua humana, como se puede ver en la OVA 'El diario de Isle'.

Titán de Ataque

Uno de los Nueve Titanes, y el que posee Eren Jaeger durante la serie y que comienza a darle la vuelta a la tortilla para los humanos de los muros. El Titán de Ataque mide unos 15 metros de alto y se caracteriza por su musculatura y su mandíbula.

Además de contar con una gran fuerza y velocidad para medirse con otros titanes, el Titán de Ataque puede acceder a los recuerdos de los antiguos portadores y de los que todavía están por llegar.

Titán Acorazado

Uno de los titanes que perforan el muro al inicio de la serie. El Titán Acorazado de Reiner Braun también mide unos 15 metros de alto y tiene** unas placas de material muy duro que cubren todos su cuerpo** y le protegen como una coraza contra cañonazos, espadas y pistolas.

Su única debilidad parece estar la unión de estas placas, aunque tampoco es capaz de soportar el fuego de artillería. El Titán Acorazado también tiene un gran poder de curación, pero parece depender de la voluntad de vivir de su portador.

Titán Colosal

Este titán es conocido por su descomunal tamaño que lo hace más alto que los muros, y por fuerza física, ya que es capaz de reventar la puerta del muro Maria de una patada. Bertolt Hoover es capaz de controlar su transformación en Titán Colosal con bastante buen tino, resultando en una transformación parcial en solo el torso de su titán. Además, el Titán Colosal también desprende un vapor muy caliente que abrasa a todos los que están a su alrededor.

La transformación total en titán además viene acompañada de una gran explosión, por lo que Armin Arlet tiene muchos reparos para usar sus poderes cuando hereda el Titán Colosal, y solo llega a transformarse en ocasiones puntuales.

Titán Femenino

Este titán es uno de los principales antagonistas durante la primera temporada y presenta habilidades que el Cuerpo de Exploración no había visto hasta entonces. Además de una gran resistencia y velocidad, puede endurecer su piel con un material similar al hielo, con lo que se vuelve prácticamente impenetrable.

El Titán Femenino también puede influenciar a los titanes puros hasta ciento punto con un grito especial, como cuando Annie Leonhart utiliza este poder para crear una distracción y escapar de su forma de titán mientras los titanes puros la atacan y tratan de devorar su cuerpo.

Titán Bestia

Este es otro de los titanes de gran tamaño, además de que tiene el aspecto más raro por sus características de animal. Puede lanzar objetos con muchísima fuerza y puntería y causar unos destrozos enormes, como se puede ver en la batalla del Distrito de Shiganshina al final de la tercera temporada.

Zeke Jaeger puede además transformar a humanos en titanes puros al suministrarles fluido de su médula espinal y activando la metamorfosis con un grito. Zeke en concreto también puede controlar a estos titanes gracias a su sangre real.

Titán Mandíbulas

Viene un poco dado por el nombre, pero la característica más notoria del Titán Mandíbulas efectivamente es... sus mandíbulas. Aunque es un titán de tamaño más pequeño, cuenta con una gran agilidad y es muy rápido, con lo que le es muy fácil pillar desprevenidos a sus oponentes. Sus mandíbulas son un arma muy poderosa que pueden romper prácticamente cualquier material.

Es el titán que ha pasado por más portadores a lo largo de la serie. La primera vez que conocemos al Titán mandíbulas su portadora es Ymir, quien se lo había arrebatado a Marcel Galliard cuando los guerreros de Marley estaban infiltrándose en Paradís. Los siguientes herederos son Porco Galliard y Falco Grice, y cada encarnación del Titán Mandíbulas cuenta con un diseño muy diferente, aunque siempre se mantiene su tamaño reducido y las enormes mandíbulas.

Titán Carguero

El Titán Carguero de Pieck Finger es muy peculiar, ya que la portadora pasa más tiempo en su forma de titán que en su forma humana y llega a estar más acostumbrada a moverse a cuatro patas. Es un titán muy resistente que también lleva accesorios como armadura, artillería maniobrada por soldados, o cajas de cargamento.

Tiene poco aguante en combate pero para compensar es muy rápido y al ser más pequeño que otros de los Nueve Titanes también suele ser más discreto.

Titán Martillo de Guerra

El último de los grandes titanes en aparecer en escena, ya que no había salido de Marley. El Titán Martillo de Guerra puede producir estructuras que surgen de su cuerpo, creando todo tipo de armas con su propia carne. Además, también puede endurecerse con unas habilidades similares a las del Titán Acorazado.

Lo más curioso de este titán es que el usuario puede separar el centro de control de la nuca y controlar el Titán Martillo de Guerra a distancia con una especie de "cable" de carne para protegerse mejor. Hasta el ataque contra Liberio, Lara Tybur había sido la última portadora, aunque Eren Jaeger la devora y se hace con los poderes de su titán.

Titán Fundador

El Titán Fundador (también conocido como Coordenada), es casi el que más cola ha traído durante la serie. Posee varias habilidades muy importantes, como la creación y control de titanes, alternación de memorias y comunicación telepática.

Cien años antes del inicio de la serie, el rey Karl Fritz utiliza el poder de su Titán Fundador para borrar las memorias de los habitantes de los muros para que olviden el resto del mundo más allá de las murallas. Este poder solamente se puede utilizar en los súbditos de Ymir, y hay ciertas familias como los Ackerman que son inmunes a sus efectos.

Solo puede ser utilizado por aquellos que pertenecen al linaje de real de Eldia, aunque también se pueden activar sus poderes en contacto con un miembro de la familia real. Eren consigue utilizar el poder del Titán Fundador al tocar al titán que mató a su madre, sin saber que era Dina Jaeger y que tiene sangre real. También consigue activar el Estruendo al entrar en contacto con su medio-hermano Zeke, quien también es heredero de este linaje.

Es el titán del que más portadores conocemos, ya que antes de pasar de Grisha Jaeger a Eren había estado en posesión de Frieda Reiss, Uri Reiss, el padre de este, el rey Karl Fritz e Ymir Fritz.