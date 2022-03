'Shingeki no Kyojin': el actor de doblaje de Eren Jaeger no está seguro de si es un héroe o un villano

'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') ya ha entrado en la recta final del anime y apenas quedan un puñado de episodios por delante antes de cerrar la historia en la pequeña pantalla. En las últimas temporadas hemos visto la transformación de Eren Jaeger hacia un tipo de personaje mucho más implacable, y ni siquiera su actor de doblaje está seguro de si ahora Eren es un héroe o un villano.

La serie de anime actualmente se puede ver en Amazon Prime Video, Crunchyroll, y en Netflix gracias a alguna temporada suelta que todavía coletea en la plataforma. El éxito de 'Ataque a los Titanes' no solo ha impactado a sus seguidores, si no que también incluso sus actores de doblaje tienen sus propias teorías sobre los personajes.

Uno de los arcos de personaje más marcados en esta cuarta y última temporada está siendo el del protagonista, Eren Jaeger, quien poco a poco se ha ido convirtiendo en un individuo mucho más inflexible que no se detiene ante nada para destruir a sus enemigos, aunque esto signifique tomar ciertas medidas extremas.

Bryce Papenbrook, quien dobla a Eren en la versión en inglés del anime, ha reflexionado en una reciente entrevista con Polygon sobre su evolución en la historia.

"No lo sé. Todavía no he decidido cómo me siento acerca de él. Creo que 'Ataque a los Titanes hace esto muy bien, construye esta zona gris, y cada capítulo lleva la historia más allá de una manera muy significativa. Te lleva en una dirección, e inmediatamente después le da la vuelta a todo mientras descubres algo completamente diferente. Así que no sé bien como me siento respecto a Eren como espectador ni como fan de la serie", comentó Papenbrook