Netflix sigue anunciando nuevos animes románticos para su catálogo, pero está dejando pasar una auténtica mina de oro

Que Netflix anuncie nuevos animes románticos para su catálogo siempre es buena noticia, y el último ha sido 'La nobleza de las flores' ('The Fragrant Flowers Bloom with Dignity'). Ya tenemos un primer tráiler de la adaptación de este shonen de romance... pero creo que la plataforma debería apostar por obras de shojo.

¿Dónde están los shojos?

Aunque todavía no tenemos fecha de estreno, Netflix anunció recientemente que estrenará en 2025 una adaptación en forma de serie de anime de 'La nobleza de las flores' ('Kaoru Hana wa Rin to Saku' es su título original), una comedia romántica que nos cuenta la historia de dos adolescentes que se enamoran... hasta que descubren que pertenecen a institutos enfrentados entre sí.

Este anime es una adaptación del aclamado manga de Saka Mikami que se publica en la revista shonen Magazine Pocket (donde se publican otros títulos populares como 'Wind Breaker', 'No me rayes, Nagatoro' o el spin-off 'Fairy Tail: 100 years quest').

El primer tráiler promete una historia tan adorable como divertida, pero al mismo tiempo me ha dejado un sabor de boca agridulce, ya que últimamente todas las comedias románticas originales de la plataforma son adaptaciones de títulos shonen, como 'Witch Watch' o 'La caja azul'.

Tenemos que remontarnos al año pasado, cuando estrenó la temporada 3 de 'Llegando a ti' para encontrar un shojo de comedia clásica de instituto que sea producción original, y en este caso ni siquiera lo es en su totalidad, ya que las otras dos temporadas no se hicieron en exclusiva para la plataforma, sino solo esta última.

Aparte de este título, apenas hemos tenido un par más: la segunda temporada de 'Mi feliz matrimonio', una drama romántico de fantasía, o '¡Va-va-vampiro en los baños!', comedia romántica BL también con componente sobrenatural, mientras que la película de 'La rosa de Versalles' tiraba más hacia el drama histórico y no terminó de convencer a las fans del original.

Con esto no quiero decir que dejen de traer romances de shonen (mientras no tengan fanservice, es muy probable que les eche un vistazo), pero me da pena que por ello parece que hayan descuidado por completo las adaptaciones de shojo cuando ahora mismo hay muchas obras gozando de gran popularidad y sería muy interesante apostar por ellas.

Desde comedias románticas de instituto como 'Enamoraos, falsos ángeles' o los mangas de Io Sakisaka (de la que se hizo una adaptación en 2014 con 'Ao Haru Ride' y no volvimos a saber más) a tramas más turbias como 'La boda de las luciérnagas' o 'Mr. Mallow Blue', o incluso recuperar clásicos del shojo que nunca fueron adaptados como está haciendo Crunchyroll con 'Hana Kimi'.

Es más, ni siquiera hace falta irse tan lejos, puesto que la plataforma ya cuenta en su catálogo con títulos que adaptan obras shojo (yéndonos ahora, eso sí, a más géneros aparte del romance) que no abarcan la totalidad de la historia original: tanto la propia 'Llegando a ti', como 'Ooku' (una ucronía histórica sobre mujeres shogun) o '7 seeds' (un survival de ciencia ficción trepidante, aunque quizá no hacía justicia al manga de Yumi Tamura) nos dejaron con ganas de otra temporada que diera continuidad a lo que nos habían planteado. Sin duda estos títulos tienen mucho potencial y sería una lástima que Netflix no supiera aprovecharlo.

