El shojo no ha muerto, estaba de parranda. Por qué cada vez se estrenan menos animes "para chicas" aunque triunfan series como 'My Happy Marriage' o 'A Sign of Affection'

Hace unos cuantos años teníamos en la primera línea de las parrillas televisivas animes como 'Sailor Moon', 'Sakura, cazadora de cartas' o 'Marmalade Boy'. Estas series originalmente se habían publicado como mangas shojo, concebidos para una demografía de chicas jóvenes, pero triunfaban entre todos los públicos y hoy en día son títulos verdaderamente icónicos.

Con el paso de los años parece que cada vez llegan menos animes shojo, o por lo menos que lo petan menos. Pero si estas revistas orientadas a mujeres y chicas jóvenes siguen funcionando... ¿Dónde se han metido los shojos?

No se ha ido, se ha transformado

En primer lugar, obviamente se siguen estrenando animes shojo todos los años. Aunque sí que es cierto que les cuesta más competir con los animes shonen de acción, títulos como 'My happy marriage', 'A Sign of Affection' o 'My love story with Yamada-kun at Lv999' se han vuelto increíblemente populares en el último año.

Pero Mayu Nakamura, una editora de la revista Shojo Manga Magaazine Bessatsu Friend tiene otra respuesta: los shojos van a parar al live action. Ahora mismo los mangas shojo se adaptan mucho más a menudo como películas o series en acción real en lugar de como animes, especialmente porque las productoras de cine necesitan llenar sus cuotas de películas románticas cada año para ciertas fechas concretas.

Así que ir a ver una romcom es un planazo para una cita, pero también este tipo de historias son perfectas para lucir a actores y actrices jóvenes y guapos. Y no solo en cine, también hay posibles adaptaciones para teatro o incluso en formato de musical.

Según esta editora, también es cierto que los animes demandan un presupuesto mucho más alto que una adaptación en acción real... Así que los estudios prefieren arriesgarse con shonens de acción para "recuperar" la inversión, pero tampoco ayuda a la hora de elegir proyectos que la gran mayoría de la industria del anime esté dominada por hombres.

Live action de 'My Happy Marriage'

Además, mientras que muchos editores de manga cada vez están con el ojo puesto en el mercado internacional, el campo del shojo todavía está muy centrado en lo que funciona o no en Japón. Así que las ventas de los volúmenes en el país nipón son clave para decidir si un manga se cancela o no, y los autores se lo juegan todo con los dos primeros tomos.

El principal problema con el que se encuentra ahora mismo el manga shojo es que está copado de historias románticas y no hay demasiada variedad en lo que publica. Pero también la industria se ha encontrado con una pescadilla que se muerde la cola, porque los shojos románticos son lo que mejor se venden.

Ahora bien, no todos los mangas románticos ni dirigidos a "chicas" se publican como shojos, y también puede que estemos presenciando cómo la industria se ha ido transformando poco a poco al desdibujarse un poco más los límites entre demografías. Aunque los shojos tienen ciertas convenciones de estilo muy concretas, ahora estamos viendo cómo algunos mangas que hace dos décadas se habrían publicado en revistas para esta demografía se publican en revistas dirigidas a chicos jóvenes a adultos.

Ahí tenemos 'Komi-san no puede comunicarse', que es una rom-com de manual con una protagonista tímida e introvertida, publicada en una revista shonen. Lo mismo pasa con 'Skip to Loafer', otra rom-com adolescente de opuestos que se atraen que se publica en una revista seinen, dirigida a un público masculino adulto. O 'Keep your hands of Eizouken!', donde no hay romance pero tenemos a tres chavalas que hacen piña para crear anime juntas protagonizando un manga seinen.

Según Nakamura, las ventas de los romances se han disparado desde el terremoto de Tohoku de 2011, posiblemente porque el público quiere leer historias más tranquilas, fáciles de digerir y sin grandes tragedias. Así que no tiene pinta de que el shojo se vaya a ir a ninguna parte, ni de que vayan a dejar se llegarnos animes románticos... Solo hay que hacer más ruido y entender que quizás ahora se han transformado.

