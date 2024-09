"No soy solo un trozo de carne". Cuando Johnny Galecki rechazó a Kaley Cuoco detrás de las cámaras de 'The Big Bang Theory'

Una de las parejas televisivas más icónicas del mundo de la comedia también lo fue en el mundo real durante cierto periodo de tiempo. Si bien Penny y Leonard terminaron 'The Big Bang Theory' no solo casados sino en espera de un hijo, el rumbo que tomó la pareja en la vida real de Kaley Cuoco y Johnny Galecki fue otro, lo que ocasionó algunas incomodidades cuando dicha ruptura estuvo fresca.

Pero no vamos a hablar de finales sino de principios y es que en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story Of The Epic Hit Series', los actores hablaron largo y tendido de cómo comenzó su relación y cómo, además, Galecki rechazó en un primer momento los envites amorosos de Cuoco.

Según cuentan, ya desde el principio ambos se hacían ojitos, como se suele decir, pero fue cuando se quedaron solteros cuando empezó el juego. Después de grabar la temporada 1 de la comedia, Galecki planificó una escapada a un rancho con Simon Helberg (Howard) e invitó a Cuoco.

Rancho amorrancho

Esta, ni corta ni perezosa, se plantó ahí en mitad de la noche y se hospedó en la cabaña de al lado, que le había reservado un ya durmiente Galecki. Entonces, apareció un bicho que fue usado como "excusa para ligar" por parte de Cuoco, tal como dice Galecki:

«Cuando ella apareció era muy tarde y me había ido a la cama. Entonces tuve una llamada. Era Kaley. Dijo "Hay un bicho en mi habitación". Y yo "Claro, probablemente. Estás en una cabaña". Dijo "Tienes que venir y matarlo". Dije "No voy a hacerlo". A día de hoy no sé si la historia era una mentira o no y si estaba flirteando conmigo porque acababa de romper con su novio pero yo no fui a su cabaña.»

Para Galecki, la idea del viaje era que tanto él como el resto se conociesen mejor por lo que no le parecía apropiado todo el tema, sobre todo al sospechar de las verdaderas intenciones de la actriz.

«Definitivamente había un bicho en mi habitación y estaba ligando con él», reconoció Cuoco, «Todavía creo que me dejó plantada porque sabía lo que estaba haciendo. Usé el bicho como excusa y aún así no vino.» Algo a lo que respondió Galecki:

«Bien, no soy así de fácil, Kaley. No soy solo un trozo de carne. Hay un corazón aquí. Hay sangre real que bombea por mis venas, lo creas o no. Tengo sentimientos. Al menos llévame primero a cenar y a un espectáculo. Un bicho en su habitación, ¡por Dios!»

Tras el viaje, eso sí, y una vez que las aguas post ruptura se calmaron, fue Galecki quien decidió invitar a tomar algo a Cuoco y entonces sí que comenzaron la relación.

