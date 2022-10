El creador de 'The Big Bang Theory' niega haber incluido más escenas de sexo para fastidiar a Johnny Galecki y Kaley Cuoco tras su ruptura: "No tenemos ese tipo de libertad"

Hace ya más de tres años que 'The Big Bang Theory' llegó a su final, pero la exitosa sitcom todavía sigue dando de qué hablar. Ahora ha sido la publicación del libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story' lo que ha hecho que la serie vuelva a acaparar titulares, en concreto por la creencia de Johnny Galecki y Kaley Cuoco de que Chuck Lorre, creador de 'The Big Bang Theory', introdujo más escenas de ellos besándose o teniendo sexo para fastidiarles tras su ruptura en la vida real.

Las sospechas de los actores y la respuesta de Chuck Lorre

Cuoco apunta que "de repente empezamos a notar que había escenas extra de nuestro personajes enrollándose o acostándose". Ambos estaban convencidos de que Lorre lo hacía aposta, pues Galecki también señala "aunque fuera orgánico para los personajes, creo que era para fastidiarnos", pero Lorre rápidamente dejó claro que no era el caso:

No. En absoluto. Hacer una buena serie no deja espacio para fastidiar a nadie. No hubo nada de hay que meterse con Kaley y Johnny. El objetivo era hacer una gran serie y hacer que cada minuto de cada episodio contara. Y ese era el único objetivo. No tenemos ese tipo de libertad para arriesgar una serie de televisión en la que pones tu corazón y tu alma para meterte con la cabeza de alguien. No.

Además, Lorre no tuvo problemas en destacar el motivo por el que recurrían a ese recurso más, ya que, en su opinión, era algo clave para que la serie funcionara:

Creo que es encantador que piensen que tenemos la capacidad mental de meternos con ellos. Que Penny y Leonard tuvieran dificultades para mantener una relación era una de las razones para seguir viéndola, para ver si lo conseguían. Les animabas a encontrar la felicidad.

Una vez escuchada la explicación de Lorre, Galecki no duda en admitir que "supongo que fue bastante ególatra de nuestra parte pensar eso. Estábamos leyendo entre líneas un poco demasiado".