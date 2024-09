La mejor maestra de la tierra llega a 'Avatar'. La temporada 2 de 'La leyenda de Aang' encuentra a su Toph y nos deja un primer teaser para ponernos los dientes largos

No estábamos del todo seguros, pero 'Avatar: La leyenda de Aang' ('Avatar: The Last Airbender') terminó siendo una adaptación a acción real bastante potable y con el espíritu de la original... Y que hizo unos números tremendos de audiencia que le valió la renovación para dos temporadas más.

La segunda temporada nos llevará al Reino de la Tierra, y es hora de introducir a Toph, uno de los miembros más importantes del equipo Avatar.

Toph, que rima con "tough"

Como parte de la Geeked Week, Netflix ha desvelado un primerísimo teaser centrado en Toph Beifong, la maestra de la tierra a la que conoceremos en la segunda temporada. Todavía no se ha dejado ver mucho de ella, pero sí que vemos unos pies y los movimientos característicos del personaje antes de usar sus poderes.

Todavía era un gran misterio pero ya se ha desvelado que Miya Cech será la encargada de encarnar a Toph en su versión en acción real. Según los productores ejecutivos Jabbar Raisani y Christine Boylan, vieron miles y miles de audiciones para el personaje pero tuvieron un flechazo instantáneo con Cech.

"Revisamos las presentaciones por separado y después de cientos de vídeos, los dos tuvimos la misma reacción...¡Miya es nuestra Toph!", explicaron los productores. "Miya es una intérprete brillante, y que sabe equilibrar con precisión ese sentido el humor sarcástico, la cabezoneria y la vulnerabilidad de Toph Beifong. Su destreza física y emocional es única".

Miya Cech ha aparecido previamente en 'Bronca', también de Netflix, 'Young Rock' y 'The Santa Clauses'. Cech ya está entrenando par el papel de Toph y ponerse en forma físicamente y la serie se prepara para empezar su producción de nuevo.

