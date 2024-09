Zack Snyder confirma que está trabajando en una precuela de '300', y asegura que tiene paralelismos con uno de sus últimos trabajos. "Es un material muy rico"

A principios del pasado mes de junio, justo para celebrar la llegada del verano, conocimos que Zack Snyder estaba negociando para producir y dirigir una nueva entrega de la ya saga '300', que inauguró en un ya lejano 2006 de la mano de Gerard Butler. Esta volvería a sumergirse en el universo del controvertido cómic de Frank Miller bajo la forma de una serie precuela que se estaría desarrollando bajo el ala de Warner Bros. Television.

Zack is back

Desde entonces, el apagón informativo al respecto en torno a la producción ha estado a la orden del día, pero ahora, el bueno de Zack ha confirmado personalmente durante una entrevista con ComicBook que no sólo está trabajando en el proyecto, sino que tendrá ciertos paralelismos con 'Twilight of the Gods', la épica vikinga animada que el cineasta acaba de estrenar en Netflix.

"Estamos preparándonos para sumergirnos en ello y ponernos a trabajar. Es súper divertido, me encanta este mundo. Incluso en las reuniones preliminares que hemos tenido, hablando de cosas como '¿Y si pasara esto o aquello?', todo es muy divertido, porque es un material muy rico. Es similar a [Twilight of the Gods] de una manera muy curiosa, tiene mucha profundidad".

Por el momento sigue sin trascender información oficial sobre el contenido del show, pero los datos disponibles hasta el momento apuntan a una exploración de la vida de Leónidas y sus soldados antes su lucha contra Jerjes, y cómo el líder espartano se convirtió en rey tras alguna que otra batalla que le ayudó a ganar prestigio entre su pueblo.

Por supuesto, tampoco tenemos una fecha de estreno o inicio de producción de la nueva '300', pero estaremos al corriente de cualquier novedad de un título que se pone en marcha diez años después de la estimable '300: El origen de un imperio' de Noam Murro.

