Me dolió en el alma que cancelasen 'Mythic Quest'. Era la cura perfecta contra el cinismo y su final es una chapuza

Existen pocos dolores comparables al que se siente cuando cancelan una serie que nos gusta mucho. Puede que los fans de la comedia estén demasiado familiarizados con él, porque últimamente solo reciben malas noticias. Han tenido que asimilar el adiós a 'Cómo morir sola', 'La vida sexual de las universitarias' y ahora 'Mythic Quest', de Apple TV+.

Esta última cancelación duele especialmente porque su final de temporada fue muy apresurado y no está a la altura de lo que habíamos visto hasta ahora. Y también porque era una de las series a las que recurríamos cuando queríamos un espacio seguro que nos hiciera sentir bien en tiempos de crisis.

La cancelación de 'Mythic Quest' después de cuatro temporadas es sorprendente porque se había mantenido en el Top 10 de lo más visto de la plataforma y aunque su spin-off 'Side Quest' es fantástico, la echaremos de menos.

Se ganó el cariño del público

Mythic Quest es el nombre del exitoso videojuego multijugador que desarrollan en la empresa en la que trabajan los protagonistas de esta serie. Una premisa que de primeras podría no llamar la atención a los que no suelan jugar a videojuegos pero que no es un impedimento para disfrutarla.

Porque sigue siendo una comedia de oficina como 'The Office' que tiene los mismos ingredientes de 'Colgados en Filadelphia' -está creada por Rob McElhenney, Charlie Day y Megan Ganz, siendo los dos primeros protagonistas y guionistas de la serie-.

Además, plantea situaciones con las que todos nos podemos identificar, como el hecho de haber tenido un jefe narcisista, compañeros de trabajo un tanto peculiares o que nos hayan hecho trabajar para nada.

Era un lugar ideal para escapar de la crispación que hay ahí fuera y se va a echar en falta su sentido del humor, capaz de emocionarnos también cuando tocaba. También costará asumir que no volveremos a ver a sus protagonistas, unos personajes muy especiales y con los que era muy fácil empatizar y reírse.

Su final no le hace justicia

Por si fuera poco con tener que asimilar la cancelación, también será complicado de asumir el final que ha tenido. Porque después de no ser renovada, se confirmó que se reharía el último capítulo. Y así ha sido.

Variety confirmó que la serie no tendrá más temporadas, pero McElhenney, Hornsby y Ganz, los tres creadores, ofrecieron cierto consuelo a los fans, y revelaron que el décimo y último episodio de la cuarta temporada se ha reeditado para darle un final definitivo. Así lo contaban en un comunicado:

"Los finales son difíciles. Pero después de cuatro temporadas increíbles, 'Mythic Quest' llega a su fin. Estamos muy orgullosos de la serie y del mundo que pudimos construir, y profundamente agradecidos a todos los miembros del elenco y el equipo que pusieron todo su corazón en ella. A todos nuestros fans, gracias por jugar con nosotros. A nuestros socios de Apple, gracias por creer en la visión desde el principio. Porque los finales son difíciles, con la aprobación de Apple, hicimos una última actualización a nuestro último episodio para poder despedirnos, en lugar de simplemente decir 'fin del juego'".

Otra versión de lo mismo

Después de haber visto el episodio final de 'Mythic Quest' con los cambios incluidos, queda decir que este podría haber sido decente si no hubiéramos visto antes el anterior. Ya hemos visto más veces cómo se peleaban Poppy e Ian, y aunque el balanceo entre el plano romántico y lo platónico era uno de los elementos que mejor funcionaban en la serie, la versión anterior del final incluía un beso entre ambos que inclinó la balanza.

El problema es que ahora que los fans han visto el final original, la otra versión parece una manera de compensar lo que no funciona y no termina de ser satisfactoria. Además, tampoco termina de encajar con la trayectoria de los protagonistas en el resto de la temporada.

Hasta ahora, Ian había evitado el problema y la serie le había hecho cambiar su comportamiento, por lo que el final original encaja con esto. El hecho de volver al principio desestabiliza el desenlace y parece una solución anticlimática.

Es cierto que la cancelación fue decepcionante para muchos, pero hubiera sido mejor dejar el último episodio como estaba y dejar que los fans imaginen lo que sucedió después. Cada espectador elegirá con qué final quedarse, pero si hay algo claro es que a veces es mejor dejar que las cosas se queden como están. Incluso aunque puedan tener fallos.

