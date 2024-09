"Pensé que era una historia del pasado pero ahora vemos constantemente temas de acoso, abuso y maltrato". Icíar Bollaín ('Soy Nevenka')

El año 2000, España supo lo que era el "Me Too". Solo que se llamó de otra manera: "Caso Nevenka". De hecho, es una ventana a un pasado aterrador que muchos prefieren no recordar porque, quizá, descubramos que está mucho más unido a nuestro presente de lo que debería. Ahora, Icíar Bollaín se ha atrevido a airear las sábanas del caso en 'Soy Nevenka', una versión ficcionada del caso que presenta en el Festival de San Sebastián. Con ella hemos hablado de la propia Nevenka, de las actitudes que denuncia y de sus expectativas con la película, en una charla la mar de interesante donde deja más de una joyita.

Trifulca sentimental

Espinof: Lo primero de todo: ¿Qué tal, cómo estas? San Sebastián es un lío para todos e imagino que estarás un poquito nerviosa...

Icíar Bollaín: Más ilusionada que nerviosa, porque es guay estar allí. Y contenta, porque de momento entre las personas que la habéis visto, que sois muy pocas, la reacción está siendo muy buena, así que estoy empezando a tener menos nervios y más ilusión.

E: Han pasado 24 años desde el caso Nevenka y España ha cambiado mucho, pero me gustaría saber cómo lo viviste tú en su momento.

IB: En el momento yo estaba en un momento personal en el que acababa de tener a mi primer hijo y estaba un poco a por uvas, así que tampoco estaba siguiendo mucho los medios. Pero sí me llegó una imagen de Nevenka poco amable, nada a favor de ella. Eso sí lo recuerdo muy bien, hacían ver como que era una trifulca entre gente del mismo partido. No me llegó como nos llegan ahora las situaciones de las víctimas: la percepción, cómo se muestra y recoge en los medios ha cambiado de manera radical.

Y yo creo que a Nevenka, en ese sentido, se la dejó en un lugar... Incluso haciendo la película me encontré con contertulios y con cosas donde se decía que la víctima era él, que ahora mismo sería imposible. Ha cambiado mucho la cosa. En el momento lo sentí como lejos. Yo en aquel momento estaba ya escribiendo el guion de 'Te doy mis ojos', que es un tema de maltrato, y lo de Nevenka no lo percibí como maltrato, sino como lo define Urdaci, que entonces presidía los telediarios: "Trifulca sentimental". De hecho lo saqué en la película, Urdaci abre el Telediario de la rueda de prensa de Nevenka y dice "Trifulca sentimental en León". Ese es el titular.

E: Es escalofriante, la verdad.

IB: En ese sentido las cosas han cambiado mucho.

La ficción que siempre aporta

E: Yo me enteré de todo esto, porque cuando pasó era demasiado joven, gracias al documental de Netflix que salió hace tres años. Más allá de pertenecer a géneros distintos, ¿crees que son obras que se complementan o incluso tenías algo de miedo a hacer la película por la existencia del documental?

IB: No, yo creo que la ficción siempre aporta otra cosa. El documental es estupendo y por supuesto que lo vi, pero creo que la ficción te hace sentir con ella, facilita que te identifiques con todo lo que está ocurriendo, vas con el personaje y sientes ese acoso, pero también ese empoderamiento y esa salida del hoyo que hizo Nevenka Fernández. Nunca tuve dudas de que la ficción iba a aportar muchísimo, de hecho la mayoría de la gente que la está viendo siente la angustia y la tensión que es muy difícil transmitir en un documental.

Lo que sí que no pensaba, porque empezamos con este tema hace tres años, es que iba a estar en los medios. Sí que pensé que era una historia del pasado, pero es que de repente estamos constantemente con temas de acoso, de abuso, de maltrato... En los últimos años el ascenso ha sido brutal. Eso no pensaba que fuera a pasar, que llegara en un momento donde estaba tan caliente el tema, desgraciadamente.

E: Sí, de hecho, la película también refleja a cierta parte de España que un cuarto de siglo después sigue viva. ¿'Soy Nevenka' va también para esta gente o prefieres que no la vea porque la puede malinterpretar?

IB: La película va para todos, yo creo que era muy importante contar que tuvieron una relación, y que fue consentida, porque formó parte de la dificultad que ella tuvo cuando denunció. Nadie lo entendía. Hoy sí comprendemos que puede haber un consentimiento y luego decidir que quieres parar con la relación. Tienes razón en lo que dices, cierto tipo de gente sigue existiendo, pero es que entonces no se entendía en absoluto, y directamente se pensaba "Bueno, si has consentido, has consentido".

Yo creo que sabemos poco realmente de lo que ocurre dentro de un acoso, porque todos alguna vez nos hemos preguntado "¿Pero por qué no se va? ¿Por qué no rompe eso? ¿Por qué va a esa habitación de hotel? ¿Por qué se sube a ese coche? ¿Por qué va a su casa?", y en el acoso hay un proceso en el cual a las personas les van anulando, y llega un momento en el que no tienen el entendimiento como lo tendrían en una situación normal, y eso me importaba mucho contarlo. Por eso creo que es una película para todos.

Y creo que hay actitudes machistas -sin llegar a los extremos del personaje- que muchos hombres pueden reconocer y pueden preguntarse "¿No estiré yo mucho aquí la cosa? ¿No estaría ella complaciéndome cuando en realidad no le apetecía?". Sirve para todos, porque hay cosas culturales que podemos revisar. Y luego a todos nos va a pegar porque de una manera o de otra todos hemos sido testigos de abuso de poder: en el trabajo, entre compañeros, entre el jefe y el empleado... con la impunidad que rodea a los bullies.

Por eso creo que la historia de Nevenka nos apela a todos por muchos lugares, y no podemos permitir esa impunidad, porque el bully lo es porque hay un contexto que mira para otro lado o no lo impide. Creo que es incómodo de ver. Es una película incómoda para todos.

Nevenka por Nevenka

E: De hecho, a mí me "gustó" mucho el personaje que hace Urko Olazábal, el alcalde Ismael Álvarez, con esa actitud típica de alcalde corrupto: ¿Te da la impresión de que es un retrato que forma parte del pasado o que en la clase política sigue habiendo muchos Ismaeles?

IB: Están en todas partes. Hay un psicólogo que hace un análisis de este tipo de personalidades y dice que están en cualquier lugar donde hay poder, como puede ser la empresa, la jerarquía eclesiástica, el mundo del deporte, la política (por supuesto)... Está en todas partes, porque es un corte de persona muy ambiciosa, muy echada para adelante, suelen tener mucho encanto, son muy seductores, pero también son implacables. Es un estilo de ejercer el poder que está más extendido de lo que pensamos.

E: Sé que Nevenka leyó el guion, fue al rodaje y vio el resultado, pero, ¿hubo alguna escena donde te dijera "esto no paso así"? ¿Hasta qué punto ha sido fundamental para hacer la película sobre ella misma?

IB: Bueno, fundamental era que estuviera de acuerdo, porque si no, no habría manera de hacerla. Y para mí, fundamental ha sido que se sintiera tranquila, que sintiera que estábamos en el espíritu de lo que le pasó. Hay muchas cosas que están ficcionadas, porque en una ficción es imposible meter las cosas tal y como fueron, eso sería un documental. Pero era muy bonito, porque ella veía a veces escenas y decía "Pero esto no pasó exactamente así".

Por ejemplo, hay una escena muy simple en la que ella e Ismael van a visitar a sus padres a la cantera que tiene el padre, y dijo Nevenka "Ay, pero Ismael nunca vino a la cantera". Y mi coguionista y yo le decíamos "No, pero tus padres sí fueron a casa de Ismael a comer", había una cercanía que se creó cuando ella estaba en el ayuntamiento y en lugar de las comidas, lo sacamos a la cantera. Estamos contando lo mismo, que había sintonía al principio, pero además mostramos el negocio de su padre, porque nos interesaba contar el contexto de la familia. Este tipo de cosas le daban mucha curiosidad y nos preguntaba constantemente.

Además hemos tenido mucha suerte, porque teniendo 'Maixabel' le podíamos poner como ejemplo muchos momentos en los cuales no fue exactamente así: no estás cambiando las cosas, estás adaptándolas. No te cabe la vida de las personas con todos sus detalles y todas sus escenas en dos horas, tienes que destilar de alguna manera, pero la esencia no la puedes cambiar.

E: Los que me parecieron espectaculares fueron Urko Olazábal y Mireia Uriol. ¿Cómo fue el proceso de casting? ¿Les tenías claros desde el principio?

IB: Sobre todo para Nevenka vi a muchas chicas, porque había que encontrar a alguien que pudiera aguantar de verdad todo el peso de la película, que lo lleva ella. Era un personaje difícil, porque es muy frágil a veces, teníamos que verla realmente rota, pero tenía que empezar con fuerza porque al principio es una mujer muy fuerte y brillante, y luego se recupera del acoso. Encontrar todas esas cosas en una sola persona es difícil, pero Mireia lo daba. Vino varias veces al casting, la pusimos en distintas situaciones, pero a mí me emocionó mucho desde el principio.

Con Urko no fue más fácil, pero no vi tantos actores porque no hay tantos de esa edad y con esas características. A Urko tenía muchas ganas de verle, pero tenía que hacerlo en casting, porque le conocía de 'Maixabel' pero este es un personaje totalmente distinto. Yo sabía que podía dar frialdad, pero tiene otro lado, que es ese carisma y don de gentes que tenía que verle haciendo, porque en 'Maixabel' interpretaba a un hombre introvertido y aquí tenía que ser populista. De hecho, incluso sus vecinos de Ponferrada siguen diciendo que es un tío fabuloso. Son personajes complejos en situaciones extremas, así que ha sido un casting meticuloso porque no te puedes equivocar. Si no das con los protagonistas, es que se cae la peli.

Introducing Zamora as Ponferrada

E: Respecto a lo que has dicho de Ponferrada, igual es un tema polémico pero 'Soy Nevenka' se ha rodado en Zamora y en Bilbao, ¿cuál ha sido el motivo de no rodar en donde ocurrieron los hechos?

IB: A Ponferrada fuimos desde el principio porque teníamos que tomar referencias: es el lugar donde ocurrió y si no se hace ahí, tiene que recrearse. Pedimos permiso de rodaje y hubo un silencio administrativo. No nos dijeron ni que sí ni que no, así que entendimos que no, claro. Pasaba el tiempo, y gente que había gobernado en la legislatura anterior, del PSOE, tenía mucho interés en que rodáramos allí, pero por parte del gobierno que estaba solo hubo silencio.

Entonces encontramos Zamora, donde no solo estuvieron superabiertos y nos dieron millones de facilidades, sino que nos permitía rodar más lugares ahí. Por ejemplo, el juicio, que tuvo lugar en Burgos, se rodó en Zamora porque nos dejaron la Diputación para rodar: nos ofrecía muchas cosas como lugar de rodaje. Y luego la gente se volcó, ha sido fantástico. Yo imagino que en Ponferrada la gente también hubiera estado dispuesta pero no hubo acuse de recibo.

E: Por terminar: cuando se estrene la película este 27 de septiembre, y más allá de las críticas profesionales, ¿vas a estar mirando Twitter y redes o prefieres no saber nada?

IB: No tengo redes, lo preguntaré. ¡Pero me interesa mucho! Las películas yo no las hago para que le gusten a mi familia, sino para que le gusten al público, y cuanto más público mejor. Me interesa mucho saber lo que a la gente le llega. Aparte de las redes yo hago muchos coloquios. Por ejemplo voy a hacer uno el mismo día 27, que se estrena, en el Cine Embajadores de Madrid, y estoy deseando saber qué piensan los espectadores. Yo tengo buena sensación, la verdad. Creo que hemos hecho un buen trabajo, los actores están increíbles, la historia es una gran historia que merece la pena contarse y tengo muchas ganas de que salga y compartirla con el público.

