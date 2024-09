Las 12 películas (y 2 series) imprescindibles en el Festival de San Sebastián de 2024

El 21 de septiembre de 1953, un grupo de empresarios de San Sebastián decidieron montar un festival de cine para ganar cierta notoriedad. No esperaban lo que iba a ocurrir cuando proyectaron la película ‘No matarás’, de André Cayatte, que mostraba una parte del presente que la dictadura ocultaba al país: los campos de concentración franceses donde se alojaban los refugiados patrios. Los organizadores habían prometido que no habría ni una sola película censurada, y así fue, aunque la primera ganadora de la Concha de Plata fue propia de la época: ‘La guerra de Dios’, una obra religiosa impensable hoy en día.

Han llovido (literalmente) 71 años desde entonces, y ahora el Zinemaldia, que ha sobrevivido a una dictadura, una transición e incluso una pandemia. La edición de 2024 de San Sebastián marca tradicionalmente el punto y final de la temporada de festivales, y eso siempre significa dos cosas. Por un lado, que la Sección Oficial siempre es más indie y menos impactante que en Cannes o Venecia. por otro, que la de Perlas está más que preparada siempre para mostrar lo que ya se está rumoreando en todos los sitios como lo mejor del año. Vamos a echar un vistazo, porque nos queda por delante una semana de cine absolutamente espectacular que promete marcar lo que queda de temporada. ¡A ello!

Emilia Pérez

Dirección: Jacques Audlard Reparto: Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Adriana Paz, Mark Ivanir y Édgar Ramírez

Es la gran apuesta de Netflix (en Reino Unido y Estados Unidos) esta temporada, la elegida por Francia para ir a los Óscar y en cada sitio por el que ha pasado ha cosechado el aplauso del público y la crítica, algo increíble teniendo en cuenta que se trata de un conmovedor musical trans protagonizado por la líder de un cártel mexicano. Sobre el papel parece una absoluta locura, pero todos los que la han visto dicen que funciona a la perfección. Viene con tres premios de Cannes bajo el brazo y se da por hecho que será una de las cintas claves en la próxima temporada de premios. Por improbable que parezca.

I’m still here

Dirección: Murilo Hauser y Heitor Lorega Reparto: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello

Su presentación en Venecia impresionó al público y, de hecho, ganó el premio a mejor guion. Los que la han visto han aplaudido la historia de la familia de un político desaparecido bajo la dictadura militar. ‘Ainda estou aquí’ promete ser uno de los títulos que van a marcar el final del año a base de emoción y sentimientos, a pesar de que Brasil no la ha escogido como candidata a mejor película extranjera (ese honor será para ‘Pictures of ghosts’). Cosas raras que pasan.





Anora

Dirección: Sean Baker Reparto: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan

Después de las fabulosas ‘Tangerine’, ‘The Florida Project’ y ‘Red Rocket’, es imposible no poner sus ojos en cualquier cosa que haga Sean Baker. ‘Anora’ se llevó la Palma de Oro, un honor que ninguna película americana conseguía desde ‘El árbol de la vida’, y la crítica ha caído a sus pies. Un anti-cuento de hadas que viene a ser el reverso oscuro de ‘Pretty Woman’. Va a ser una de las protagonistas de la carrera de premios, y “ganas” es una palabra que queda corta.

La sustancia

Dirección: Coralie Fargeat Reparto: Demi Moore, Margaret Qualley y Dennis Quaid

No es habitual que una película encaje igual de bien en San Sebastián, en Cannes y en Sitges, pero esta película de terror ha roto todos los esquemas en su búsqueda de la perfección y la belleza, aunque sea a base de drogas ilegales. La crítica ha dicho que es una de las experiencias más salvajes del año… aunque, siendo sinceros, en el contexto de los festivales de clase A no hay que desmelenarse demasiado para ser “salvajes”. Habrá que ver si es para tanto.

Robot salvaje

Dirección: Peter Brown Reparto: Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy, Stephanie Hsu, Mark Hamill, Catherine O'Hara, Matt Berry, Ving Rhames

El co-director de ‘Lilo y Stitch’ y ‘Cómo entrenar a tu dragón’ maravilló en Toronto con una película sensible y, según dicen, maravillosa: se trata de la historia de un robot que ha naufragado en una isla desierta y aprende a entablar relaciones de amistad y paterno-filiales con los animales de la misma. Se trata de la última película que Dreamworks hará in-house, y la crítica se ha rendido a sus pies. Si me enamoro de ella la mitad de lo que me enamoré de ‘El gigante de hierro’ voy preparando los pañuelos para llorar a gusto.

Los destellos

Dirección: Pilar Palomero Reparto: Patricia López Arnaiz, Antonio de la Torre, Julián López

En 2020, Pilar Palomero debutó con ‘Las niñas’, una película que conquistó el cine español por derecho propio. Con ese inicio (a pesar de que ‘La maternal’ no terminara de conquistar) es imposible no tener todas las miradas puestas en ‘Los destellos’, en la que abandona las películas sobre adolescentes para narrar la historia de una mujer que vuelve a sentir cosas por su exmarido enfermo con el que hace años que no hablaba y que, en un principio, ve como un desconocido. Buen cine español para acabar el año.

Cónclave

Dirección: Edward Berger Reparto: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto, Isabella Rossellini

Los que la han visto dicen que esta es la oportunidad definitiva de Ralph Fiennes de apuntar al Óscar en una especie de ‘Juego de tronos’ (o ‘Survivor’) eclesiástico repleto de giros y sorpresas, que, como su nombre indica, empiezan cuando el Papa muere y en El Vaticano tienen que elegir a su sustituto. Aunque no lo parezca, promete un thriller apasionante repleto de giros y revelaciones inesperadas. Su director viene del éxito de ‘Sin novedad en el frente’, y parece probable que rasque más de una nominación.

Querer

Dirección: Alauda Ruiz de Azúa Reparto: Nagore Aramburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer, Loreto Mauleón

Después del éxito (merecido) de ‘Cinco lobitos’, Alauda Ruiz de Azúa tenía que elegir un camino de mera mercenaria (como en ‘Eres tú’, que rodó para Netflix) o contar sus propias historias. Por suerte, parece que ha elegido lo segundo. ‘Querer’ es la serie sobre una mujer que denuncia a su marido por violación después de treinta años de relación. Puede parecer sencillo o un camino ya transitado, pero todo cambia cuando el padre aboga por su inocencia y tanto los hijos de ambos como el juicio que están viviendo tienen solo un objetivo: encontrar la verdad. Solo son cuatro episodios y es inevitable no tener expectativas muy altas.

Celeste

Dirección: Diego San José Reparto: Carmen Machi, Manolo Solo, Andrea Bayardo, Aixa Villagrán

Cuando hace un año y medio Shakira cantó junto a Bizarrap aquello de “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” no fueron pocos los que sacaron a la luz sus problemas con el fisco. Había una historia increíble ahí, y Diego San José, maestro del humor curtido en mil y una batallas, la ha reciclado en clave de comedia gracias a una inspectora de Hacienda que antes de retirarse debe probar que Celeste, la estrella de la música latina, vivió 184 días en España el año anterior y, por tanto, debe 20 millones de euros a las arcas del país. Porque, como dice su publicidad, no todas facturan.

Emmanuelle

Dirección: Audrey Diwan Reparto: Noémie Merlant, Naomi Watts, Chacha Huang, Carole Franck, Jamie Campbell Bower

En España, ‘Emmanuelle’ tiene el nombre de una ciudad pegado a ella: Perpiñán, donde los españoles desafiaban a la censura cogiendo el coche y yendo a verla en los cines franceses. Para cuando llegó a España, años después, ya estábamos metidos en pleno destape y la había visto todo el mundo. Ahora, esta nueva versión de 2024 recupera el espíritu erótico pero le añade una visión feminista en su búsqueda del placer por Hong Kong. Es la siguiente película de la directora de ‘El acontecimiento’ y es difícil no tener, por lo menos, curiosidad morbosa.

Soy Nevenka

Dirección: Icíar Bollaín Reparto: Mireia Oriol, Urko Olazabal, Ricardo Gómez, Carlos Serrano

Mucho antes de que el Me Too tomara por sorpresa a Hollywood, en España tuvimos nuestro propio escándalo sexual en la política en el año 2000. Por aquel entonces, el pueblo apoyó de manera incansable al acosador, el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, y a día de hoy esas imágenes forman parte de la crónica negra hispana. Icíar Bollaín ha contado con la propia Nevenka Fernández supervisando la película, que promete darnos luz no solo sobre el pasado de nuestro país, sino también sobre nuestro incansable presente.

La virgen roja

Dirección: Paula Ortiz Reparto: Najwa Nimri, Alba Planas, Aixa Villagrán, Patrick Criado, Pepe Viyuela

Se trata de la primera película que Amazon Prime Video España estrenará en cines, y la historia no merece menos. En este caso se trata del biopic de Hildegart Rodríguez, que nació con la intención de convertirse en el modelo de mujer del futuro, con un control férreo por parte de su madre. Paula Ortiz ya sorprendió el año pasado a todo el que se atreviera a ver ‘Teresa’ y todos recordamos ‘La novia’, así que está por ver qué es capaz de aportar a esta historia increíble de España.

Marco

Dirección: Aitor Arregi y Jon Garaño Reparto: Eduard Fernández, Nathalie Poza, Daniela Brown, Chani Martin

Tres historias reales españolas en Donosti, y tres que merecen ser contadas porque son impresionantes. En este caso, la película habla de Enric Marco, un hombre que ganó notoriedad como superviviente español de los campos nazis, que daba charlas en colegios e incluso dirigió la asociación de víctimas… hasta que se supo que todo lo que decía era mentira. Dirigida por los creadores de ‘Handia’ y ‘La trinchera infinita’, como poco parece tener asegurado el Goya para Eduard Fernández.

The seed of a sacred fig

Dirección: Mohammad Rasoulof Reparto: Soheila Golestani, Missagh Zareh, Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi

Mohammad Rasoulof ha tenido que huir de Irán por culpa de esta película para evitar ocho años de cárcel. Y no puede ser más valiente: en ella denuncia el gobierno del país de una manera especialmente sobrecogedora, con una pistola desaparecida como protagonista. En Cannes se convirtió en uno de los grandes fenómenos del año y Alemania la ha escogido como su candidata al Óscar a mejor película extranjera (y tiene muchos números de ganar).

Y ahora sí, que se prepare La Concha: ¡Empieza el baño de buen cine!

En Espinof | Las 12 mejores películas (y 2 series) del Festival de San Sebastián 2023

En Espinof | Las mejores películas de 2024