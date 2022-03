'El acontecimiento': la ganadora del León de Oro es un angustioso y poderoso relato que reivindica el aborto libre

Después de triunfar en el Festival de Venecia y ganarse el reconocimiento de los premios de cine franceses y británicos, el próximo 18 de marzo llega a las salas de cine 'El acontecimiento'. Este drama francés de Audrey Diwan está basado en la novela autobiográfica de Annie Ernaux, donde una joven estudiante se enfrenta a la sociedad y la ley por poder elegir sobre su cuerpo y su futuro.

"Una enfermedad que solo afecta a las mujeres"

'El acontecimiento' debutó el pasado septiembre en el Festival de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro, y se estrenó en Francia un par de meses más tarde. Con varias nominaciones para su directora Audrey Diwan y su protagonista Anamaria Vartolomei, la película francesa finalmente llega a nuestras pantallas en un momento clave en el que la libertad sexual y el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos vuelve a estar de entredicho en muchos territorios.

Este drama francés nos transporta a la primavera 1963, con una joven brillante llamada Anne estudiando Letras en Angulema. La historia arranca con Anne descubriendo que se ha quedado embarazada, con lo que sus oportunidades para terminar sus estudios y llevar la vida que quiere han quedado de repente muy reducidas.

Desde ese momento, Anne intenta por todas las maneras abortar, a pesar de la vergüenza y el tabú que esto supone al no poder ni siquiera hablar del tema con sus amigos. Además, por aquel entonces detener un embarazo de manera provocada era ilegal en Francia, con lo que no consigue la ayuda que necesita de sus médicos ni de nadie a su alrededor y se enfrenta a la cárcel por intentarlo.

Durante la película, la propia Anne se refiere a su situación como "una enfermedad que solo afecta a las mujeres y las convierte en amas de casa". Porque aunque ni Anne ni las mujeres que aparecen junto a ella parece que quieran tachar de lleno el posible futuro de formar una familia, lo que Anne quiere es poder elegir. Y es que 'El acontecimiento' se plantea como esto, una defensa de la libertad de la mujer y de la libre elección sobre nuestros cuerpos y nuestros futuros.

Anne es una estudiante brillante cuyas notas comienzan a caer en picado en medio de la angustia que le genera su embarazo y la soledad que la rodea al no contar con ningún apoyo, con su cuerpo cambiando y el cronómetro corriendo cada vez más deprisa..

Porque 'El acontecimiento' es agobiante, y mucho. Ya de entrada el formato de 4:3 ayuda en cierta medida a transportarnos a la etapa en la que se desarrolla la historia, pero también termina de cerrar mucho más los límites de lo que vemos en pantalla.

La fotografía de Laurent Tangy también ayuda a hacer más hincapié en esta sensación de agobio y angustia según transcurre el embarazo de Anne, con planos muy cerrados que apenas dejan espacio para respirar y que hacen que nos centremos todo el tiempo en ella. Es una película fría, con luz clara y tonos pastel que terminan de reforzar toda esta frialdad y aislamiento que rodea la situación.

Es una película que consigue transmitir a la perfección por todo lo que pasa su protagonista y hacerte partícipe de esta soledad y esta angustia y desasosiego, mostrando también la parte más cruda y explícita de estas situaciones.

Anamaria Vartolomei se come completamente la película, ya que a pesar de que Anne no es una mujer en principio ni muy habladora ni extrovertida, consigue plasmar cada una de sus emociones sin tener que abrir la boca, solamente con la mirada.

'El acontecimiento' es una película devastadora sobre el derecho de autonomía de las mujeres que no deja indiferente. Muestra la parte más horrible del abandono por parte de la sociedad y cómo las mujeres se enfrentaban al horror de abortos clandestinos o autoprovocados cuando no hay una salida segura y disponible. Un brillante y necesario relato en primera persona que deja claro que estas situaciones llevan pasando muchos, muchos años, y que por desgracia sigue siendo el pan nuestro de cada día de demasiadas mujeres que no tienen elección cuando una situación así se presenta.