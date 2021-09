Festival de Venecia: Audrey Diwan y Jane Campion coronan un palmarés que confirma que 2021 es el año de las mujeres cineastas. Penélope Cruz fue nombrada mejor actriz

Tras servir como plataforma al cine de autor en un año 2020 que quedó huérfano de su cita anual en el Festival de Cannes, el Festival de Venecia ha vuelto nuevamente a la carga en una edición 2021 que, además de brindarnos una pasarela grandes estrellas envidiable y proyectar algunos de los títulos más esperados del año, ha dejado un palmarés rompedor dominado por las mujeres.

El año de la mujer

El jurado del certamen, presidido por el siempre ilustre Bong Joon-ho, ha otorgado el León de Oro 2021 a la Mejor Película a 'El acontecimiento' —'L'événement'—, de la cineasta francesa de origen libanés Audrey Diwan; un impactante drama ambientado a principios de la década de los 60 con una dura mirada sobre la maternidad y el aborto, que hizo doblete llevándose también el Premio FIPRESCI.

Los premios al Mejor Guión y la Mejor Dirección también han tenido nombres femeninos; concretamente los de Maggie Gyllenhaal y Jane Campion, que se han llevado respectivamente los galardones por el libreto de 'The Lost Daughter' y por la puesta en escena de 'El poder del perro' —'The Power of the Dog'—.

Paolo Sorrentino, por su parte, cerró Venecia 2021 con el Gran Premio del Jurado gracias a 'É stata la mani di Dio' —'Fue la mano de Dios'—, y Penélope Cruz se alzó con el premio a la Mejor Actriz por su papel en la 'Madres Paralelas' de Pedro Almodóvar, convirtiéndose en la primera actriz española en conseguirlo.

Los reconocimientos dirigidos a Diwan y Campion en la 78 edición del Festival de Venecia han llegado precedidos por la Palma de Oro a Julia Ducournau por 'Titane' en Cannes, y por los Óscar a Chloé Zhao y Emerald Fennell por sus 'Nomadland' y 'Una joven prometedora'; algo que parece confirmar que este 2021 está siendo, al fin, el año de las mujeres en el panorama cinematográfico.